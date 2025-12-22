To Lam llama a concentrar esfuerzos para garantizar éxito del XIV Congreso del Partido

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, pidió hoy estudiar a fondo los informes de los subcomités y los contenidos presentados al Buró Político y al Secretariado en la reunión, para perfeccionarlos y contribuir al éxito del XIV Congreso Nacional del Partido.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam. (Foto: VNA)



Al presidir el XV pleno del Comité Central del Partido del XIII mandato, cuyo objetivo es discutir y dar opiniones sobre los asuntos clave para la preparación del XIV Congreso del Partido, To Lam enfatizó que la conferencia se centrará en tres grandes áreas.



Entre las cuestiones importantes, se encuentran la selección de personal para el XIV Congreso, especialmente la introducción y selección de candidatos para el Comité Central del Partido (tanto titulares como suplentes), el Buró Político y el Secretariado del XIV mandato.



Además, se abordará el borrador de los documentos que se presentarán al XIV Congreso, incluyendo el Informe Político y otros contenidos importantes.



Asimismo, se debatirán asuntos relacionados con la organización del Congreso, como el reglamento de trabajo, el reglamento electoral, el informe sobre la supervisión y control, así como los informes sobre la evaluación de hitos importantes, como los 100 años de liderazgo del Partido y los 40 años de implementación de la Plataforma de construcción del país.

El Secretario General subrayó que la selección de personal para el XIV Congreso es una tarea especialmente importante. En las reuniones anteriores del Comité Central, el Buró Político había dado instrucciones, basándose en las propuestas del Comité Central del Partido del XIII mandato, para llevar a cabo una selección cuidadosa de los líderes para los puestos clave dentro del Partido, asegurando que se cumplieran la estructura, el número, los estándares y las regulaciones del Partido.



El Secretario General destacó la preparación minuciosa y exhaustiva en la selección de los miembros del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado del XIV Congreso. Recalcó que este proceso debe llevarse a cabo con un alto sentido de responsabilidad, garantizando la selección de dirigentes con cualidades y capacidades para contribuir al desarrollo del país en la nueva etapa.



Respecto al borrador de los documentos para el XIV Congreso, también señaló que los subcomités encargados de los documentos y el Buró Político han completado los borradores y han recogido al máximo los criterios de las diferentes clases sociales, asegurando que estos reflejan la sabiduría colectiva y la participación de todo el pueblo. Las ideas y directrices presentadas en el Informe Político serán la "luz que guíe" al Partido y al pueblo en la construcción y desarrollo del país.



El Secretario General pidió a los miembros del Comité Central y a los dirigentes de todos los niveles, así como a los militantes y al pueblo, seguir contribuyendo con ideas para los documentos, con el fin de mejorar el contenido del informe político y otros documentos a presentar en el XIV Congreso, y al mismo tiempo ofrecer propuestas y programas de acción específicos para el siguiente mandato.



Solicitó que los miembros del Comité Central concentren su intelecto, responsabilidad y objetividad al discutir sobre la selección de personal y otros temas del XIV Congreso. Afirmó que esta es una tarea extremadamente importante, que influirá directamente en el éxito del Congreso y en el desarrollo sostenible del país en los próximos años./.