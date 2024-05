To Lam jura su cargo como Presidente de Vietnam

Hanoi, 22 may (VNA)- El nuevo presidente de Vietnam, To Lam, prestó hoy juramento, tras ser elegido por la Asamblea Nacional (AN) de la XV legislatura como jefe de Estado, en el séptimo período de sesiones del órgano legislativo.



El presidente de Estado, To Lam, toma juramento. Foto: Thong Nhat - VNA



En el discurso de toma de posesión, To Lam prometió a ser absolutamente leal a la Patria, al pueblo y a la Constitución y realizar los mayores esfuerzos por cumplir las misiones encargadas por el Partido Comunista, el Estado y el pueblo.



Agradeció al órgano legislativo por confiar en él y brindarle la oportunidad de servir a la Patria y al pueblo en el cargo de jefe del Estado.



También agradeció al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), su secretario general Nguyen Phu Trong y otros líderes del Partido y el Estado por depositar su confianza en él al proponerlo para esa posición; al mismo tiempo, reiteró que se trata de un gran honor y una gran responsabilidad.



El mandatario expresó su respeto y gratitud al Presidente Ho Chi Minh, las generaciones anteriores y los caídos por la Patria por sus contribuciones y sacrificios por la independencia, soberanía, unificación e integridad territorial de la Patria, así como a aquellos que han aportado a la construcción y protección del país.



Dijo que el nuevo cargo le brinda la oportunidad de colaborar con el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado y dedicar todo su corazón y mente para servir al país y al pueblo siguiendo el camino elegido por el PCV y el Presidente Ho Chi Minh.



Afirmó que la fortuna, el potencial y la posición y prestigio internacional del país en la actualidad son premisas importantes para poder cumplir con sus responsabilidades como Presidente del Estado, al tiempo que plantea mayores exigencias y expectativas en la nueva etapa de desarrollo para crear nuevos milagros hacia el objetivo del "pueblo rico, país fuerte, democracia igualdad y civilización".



Se comprometió a cumplir estricta y plenamente sus tareas y competencias, llevar a cabo activamente las labores de asuntos internos y externos, defensa y seguridad del país, uniéndose a todo el Partido, el pueblo, el ejército y las organizaciones del sistema político para promover el espíritu de “autosuficiencia, confianza en uno mismo, fuerza propia, resiliencia y orgullo nacional”.



Prometió esforzarse por implementar con éxito todas las políticas y directrices del Partido, comenzando con la Resolución de su XIII Congreso Nacional, con el objetivo de lograr los objetivos del centenario del país bajo el liderazgo del PCV, y el centenario de la fundación de la República Democrática de Vietnam, ahora República Socialista de Vietnam, para convertir al país en una nación desarrollada y de altos ingresos orientada al socialismo.



Basado en la aplicación y el desarrollo firmes y creativos del marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh y la política de reformas del Partido; con la independencia nacional, la soberanía, la unidad, la integridad territorial y los intereses nacionales como máximas prioridades; y con la felicidad y el bienestar del pueblo como principal preocupación, enfatizó que coordinará estrechamente con los organismos pertinentes para implementar eficazmente la tarea de construir y perfeccionar el sistema legal, y construir un Estado de derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo en el nuevo período.



El jefe del Estado prometió crear un sistema de gobernanza nacional moderno, eficiente, avanzado y desarrollado, así como un sistema administrativo y judicial profesional, moderno y regido por la ley, prestando adecuada atención a la construcción, consolidación y promoción de la fuerza del gran bloque de unidad nacional, junto con el logro del progreso social y la justicia, la mejora de la calidad de vida y la felicidad del pueblo, y la dirección y organización de la implementación de movimientos prácticos y eficaces de emulación patriótica vinculados al estudio y seguimiento del pensamiento, la moral y el estilo de vida de Ho Chi Minh.



Afirmó que trabajará con los miembros del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado para mejorar la capacidad de liderazgo y combate del Partido, prevenir y luchar contra las manifestaciones de degradación, "autoevolución", "autotransformación", e implementar efectivamente la política exterior de multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, imbuida de la diplomacia del "bambú vietnamita".



Anteriormente, con 472 votos de favor de 473 diputados asistentes, o el 96,92% del número total, la Asamblea Nacional aprobó la resolución sobre la elección de To Lam, miembro del Buró Político, ministro de Seguridad Pública y diputado de la XV legislatura como presidente del Estado para el mandato 2021-2026./.