TLC entre Vietnam y Asociación Europea de Libre Comercio podría firmarse en junio

Representantes vietnamitas y suizos en la reunión. Fuente: VNA

La 19 ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, tuvo lugar en Ginebra, demostrando la fuerte determinación política de ambas partes para suscribir el acuerdo lo antes posible, probablemente en el mes de junio.



En una reunión bilateral con Suiza el día 25 del presente mes, las dos partes discutieron los temas clave restantes del TLC.



En el encuentro, los participantes destacaron los avances significativos en las áreas principales, incluido el comercio de bienes, servicios e inversiones, la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible y las compras gubernamentales.



Para acelerar el progreso, acordaron no introducir ninguna cuestión nueva en las negociaciones y centrarse en cambio en resolver de manera flexible los asuntos pendientes.

EFTA valoró los esfuerzos y propuestas de Vietnam para la apertura del mercado y reafirmó las fortalezas tradicionales del bloque en la promoción de la inversión privada y la transferencia de tecnología.



Actualmente, los equipos técnicos de las partes están trabajando para acelerar la revisión legal y finalizar los últimos pasos, con el objetivo de completar las negociaciones y firmar el acuerdo en la Reunión Ministerial de EFTA en Islandia el próximo junio.



Una vez firmado, el TLC se espera genere un importante impulso, ampliando aún más el espacio de la cooperación comercial y de inversión entre Vietnam y las economías europeas, contribuyendo positivamente a las cadenas de suministro y al crecimiento sostenible./.