TLC con AELC, hito en los esfuerzos Vietnam por ampliar su red de acuerdos comerciales

La portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang, responde a las preguntas de la prensa (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), constituye un hito en los esfuerzos de Vietnam por ampliar su red de esos acuerdos, enfatizó la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang, en la rueda de prensa periódica de esta cartera celebrada hoy en Hanoi.



Al responder a una pregunta de la prensa sobre la reciente conclusión de las negociaciones del TLC entre Vietnam y los países miembros de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), la funcionaria precisó que ese acuerdo elevó a 18 el número total de TLC firmados por el país indochino con sus socios, al tiempo que fortalece la conexión integral entre Vietnam y Europa.



Informó que el pasado 2 de julio de 2026, Vietnam y los países miembros de la AELC emitieron una Declaración Conjunta sobre la conclusión de las negociaciones.



Vietnam valora altamente los resultados alcanzados durante las negociaciones, que reflejan los esfuerzos y la firme determinación de ambas partes para avanzar hacia la firma del acuerdo tras 14 años de negociaciones, señaló.



Vietnam continuará trabajando estrechamente con los países miembros de la AELC para firmar próximamente el acuerdo y aplicar eficazmente sus compromisos, contribuyendo así a impulsar la cooperación comercial y de inversión, así como a ampliar la colaboración en los ámbitos de interés común en el futuro, afirmó.



Asimismo, en la rueda de prensa, al responder a una pregunta sobre las fuertes lluvias, inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra que han causado graves pérdidas humanas y materiales en algunas localidades de China, incluido el caso del colapso de una presa en Nanning, así como sobre la posible afectación a ciudadanos vietnamitas y las labores de protección consular, Thu Hang informó que el 8 de julio, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung enviaron mensajes de condolencias al secretario general del Partido Comunista de China y presidente, Xi Jinping, así como al primer ministro chino, Li Qiang.



Ese mismo día, el miembro del Buró Político y canciller Le Hoai Trung, también envió un mensaje de condolencias a Wang Yi, director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central y canciller de China. Anteriormente, había enviado otro mensaje de pesar al secretario del Comité partidista de la Región Autónoma de Guangxi, Chen Gang.



“Una vez más, queremos transmitir al Gobierno y al pueblo de China, especialmente al pueblo de Guangxi, nuestra profunda solidaridad ante las dificultades y pérdidas causadas por estos desastres naturales”, declaró la vocera.



Thu Hang citó información proporcionada por las representaciones diplomáticas vietnamitas en China y señaló que, hasta el momento, no se ha registrado información sobre ciudadanos vietnamitas afectados por los recientes desastres naturales en China.



Las agencias de representación de Vietnam en China continúan siguiendo de cerca la situación y coordinándose estrechamente con las autoridades locales para estar preparadas y aplicar las medidas necesarias de protección ciudadana de manera oportuna en caso de que ciudadanos vietnamitas enfrenten dificultades, dijo.



Recomendó a los connacionales que, ante cualquier problema, se pongan en contacto con la línea directa de protección ciudadana de la Cancillería./.