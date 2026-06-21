Titular parlamentario visita espacios expositivos del Festival Nacional de Prensa 2026

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó hoy en la ciudad de Hai Phong los pabellones de exhibición de varios organismos de prensa participantes en el Festival Nacional de Prensa 2026.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó hoy en la ciudad de Hai Phong los pabellones de exhibición en el Festival Nacional de Prensa 2026. Foto: VNA





Durante su recorrido por los pabellones de la Revista Comunista, el periódico Nhan Dan (Pueblo), la Televisión de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y el periódico Dai Bieu Nhan Dan, entre otros, el dirigente conoció exposiciones dedicadas a los 101 años de la Prensa Revolucionaria de Vietnam, así como productos periodísticos multiplataforma, modelos de redacciones convergentes y nuevas aplicaciones tecnológicas en la actividad informativa.



Destacó la preparación profesional y la calidad de las presentaciones realizadas por los medios participantes.

El Festival Nacional de Prensa 2026 constituye una de las principales actividades conmemorativas del 101.º aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam (21 de junio de 1925 – 2026), bajo el lema: “La prensa vietnamita: Lealtad, creatividad y responsabilidad en la nueva era”.



El evento reunió 87 espacios expositivos, reflejando de manera integral la evolución de la prensa revolucionaria vietnamita y su proceso de transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías.



Junto con la exhibición, el Foro Nacional de Periodismo celebró 11 sesiones de debate especializadas sobre los desafíos y perspectivas del sector.



En esta edición, la Agencia Vietnamita de Noticias obtuvo tres premios A, entre ellos el galardón al espacio expositivo más destacado y dos premios a los productos periodísticos sobresalientes: la página especializada del periódico electrónico VietnamPlus titulada “XIV Congreso del Partido: La transformación de la nación” y la portada de la semanal Tuan Tin Tuc para la edición del Año Nuevo Lunar Bính Ngọ 2026, bajo el título “Abriendo las puertas del futuro”./.