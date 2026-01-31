Titular legislativo entrega obsequios a familias beneficiadas de políticas sociales en Dong Thap

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con una delegación de trabajo, visitó y entregó hoy obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, personas en situación de dificultad, oficiales y soldados de las fuerzas armadas en la comuna de Ba Sao, provincia de Dong Thap.



En el evento. Foto: Doan Tan - VNA



Thanh Man transmitió felicitaciones por el Año Nuevo Lunar (Tet) y deseos de buena salud a la población local, e informó sobre los principales logros del país en 2025, subrayando que en dichos resultados tuvo una contribución significativa la provincia de Dong Thap y la comuna de Ba Sao.



Al destacar las tareas clave para 2026, el titular del Legislativo instó a las autoridades locales a implementar con prontitud la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido mediante programas de acción concretos; a elaborar planes de desarrollo socioeconómico orientados a un crecimiento de dos dígitos, en paralelo con el fortalecimiento de las administraciones de base.

Asimismo, solicitó preparar de forma cuidadosa las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026–2031; reforzar la labor de información y comunicación, la elaboración del padrón electoral, y garantizar que los comicios se celebren de manera democrática, conforme a la ley y segura, manteniendo la seguridad política y el orden social.



De igual modo, el presidente de la Asamblea Nacional subrayó la necesidad de construir un cuerpo de funcionarios con suficiente ética y capacidad, impulsar la reforma administrativa, aplicar eficazmente las políticas de bienestar social y prestar especial atención a la atención del Tet para las familias beneficiarias de políticas sociales y los hogares pobres, con el fin de que todas las personas y todos los hogares puedan celebrar un Año Nuevo alegre y acogedor.



En esta ocasión, Thanh Man y la delegación presenciaron también la entrega, por parte de Vietcombank, de un apoyo de 3 mil millones de VND (115 mil dólares) destinado a la construcción de aulas prácticas de educación STEM para el Bachillerato para Superdotados Tien Giang, en la provincia de Dong Thap./.