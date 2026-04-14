Titular del Parlamento vietnamita visita sitio histórico vinculado a Ho Chi Minh en Milán

Roma (VNA) - En el marco de su visita oficial a Italia, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, realizó una visita al restaurante Antica Trattoria della Pesa, en la ciudad de Milán, donde rindió homenaje a los vínculos históricos del Presidente Ho Chi Minh con este lugar durante la década de 1930.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, obsequia un retrato del Presidente Ho Chi Minh al restaurante Antica Trattoria della Pesa (Fuente: VNA)

Ubicado en la calle Pasubio, el establecimiento conserva espacios y objetos asociados a la estancia del supremo líder vietnamita, quien residió y trabajó allí, además de sostener encuentros con amigos italianos y miembros de la Internacional Comunista. En el exterior, una placa conmemorativa colocada en 1990 por las autoridades de Milán, con motivo del centenario de su nacimiento, recuerda su presencia y su lucha por la libertad.

En el interior, se mantienen piezas originales, como la mesa y la silla utilizadas por el Presidente Ho Chi Minh. El recinto alberga además una sala dedicada a su figura, con una estatua de bronce donada por Vietnam en 2012, así como imágenes y documentos históricos relativos.

El lugar se ha consolidado como punto de referencia para delegaciones vietnamitas y visitantes internacionales interesados en la trayectoria del Tío Ho.

Durante la visita, Tran Thanh Man expresó su emoción al recorrer el sitio y destacó el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam e Italia, tras más de cinco décadas de vínculos diplomáticos y más de diez años de Asociación Estratégica. Subrayó que los avances de Vietnam en las últimas décadas han contado con el respaldo de socios internacionales, entre ellos Italia.

El dirigente agradeció la preservación de los recuerdos de Ho Chi Minh y abogó por reforzar el papel de la Asociación de Amistad Italia–Vietnam como puente entre ambos pueblos, así como por continuar apoyando a la comunidad vietnamita en el país europeo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amistad Italia–Vietnam en Milán, Roberto Cocevari, destacó la solidez de los lazos bilaterales, cimentados en valores compartidos como la libertad y la independencia, y expresó su disposición a impulsar nuevas iniciativas de intercambio cultural y cooperación./.