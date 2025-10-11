Titular del Legislativo vietnamita rinde homenaje al difunto presidente Ton Duc Thang

An Giang, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, y una delegación de trabajo ofrecieron hoy incienso en el Sitio Histórico Nacional Especial dedicado al presidente Ton Duc Thang, ubicado en la comuna de My Hoa Hung, provincia sureña de An Giang.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ofrece incienso en el Sitio Histórico Nacional Especial dedicado al presidente Ton Duc Thang. (Fuente: VNA)





La visita forma parte de las actividades conmemorativas del 80º aniversario de las primeras elecciones generales de Vietnam para elegir a la Asamblea Nacional (6 de enero de 1946 - 2026).



Thanh Man y la delegación colocaron ofrendas florales, encendieron incienso y guardaron un minuto de silencio en memoria del presidente Ton Duc Thang, un líder ejemplar y un brillante modelo de virtud revolucionaria, así como un orgulloso hijo de la provincia de An Giang, quien dedicó su vida entera a la causa de la nación.



En el libro de visitas, Thanh Man escribió que las generaciones de diputados de la ANV se comprometen a continuar con los logros de sus predecesores, mantener firme su confianza en el Partido y promover la unidad, la innovación y la dedicación para construir una Asamblea Nacional desarrollada, digna de la confianza y las expectativas de los votantes y del pueblo en todo el país, en contribución a llevar a Vietnam hacia una nueva era de riqueza, prosperidad y felicidad para todos.



También expresó sus mejores deseos para que la provincia de An Giang logre un desarrollo rápido y sostenible en consonancia con el progreso del país, siendo digna tierra natal del presidente Ton Duc Thang.



Instó a las autoridades locales a seguir cuidando el Sitio Histórico Nacional Especial, una “dirección roja” para educar a las generaciones jóvenes en el patriotismo y las tradiciones revolucionarias.



El presidente Ton Duc Thang, quien vivió hasta los 92 años y dedicó más de 70 a la causa revolucionaria, entregó toda su vida al Partido y a la nación.



A lo largo de su carrera, ocupó numerosos cargos clave confiados por el Partido, el Estado y el pueblo. Tras el fallecimiento del Presidente Ho Chi Minh en 1969, Ton Duc Thang fue elegido presidente del Estado.



En ese cargo, junto con todo el Partido y el pueblo, lideró a la nación hacia la victoria total en la guerra de resistencia contra Estados Unidos, liberando el Sur y logrando la reunificación nacional. Continuó desempeñándose como presidente del Estado después de la reunificación.

La vida y la carrera del presidente Ton Duc Thang constituyen un ejemplo brillante de un soldado comunista que superó las más duras pruebas de las cárceles imperialistas y los estragos de la guerra, dedicándose a la causa de la liberación nacional, la reunificación y la felicidad del pueblo. Fue un modelo de la gran política de solidaridad nacional promovida por el Partido y el Presidente Ho Chi Minh.



Con motivo de la visita, el presidente de la ANV y la delegación entregaron 200 paquetes de regalos a familias beneficiarias de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios, niños y hogares desfavorecidos de minorías étnicas en la comuna de My Hoa Hung, el barrio de Vinh Te y la ciudad de Chau Doc, en la provincia de An Giang./.