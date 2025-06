Titular del Legislativo: Can Tho posiciona su papel como centro económico regional

Can Tho, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, afirmó que la fusión de la ciudad de Can Tho y las provincias de Soc Trang y Hau Giang contribuirá a expandir el espacio de desarrollo y posicionar el papel de la urbe como un centro económico líder en la región del Delta del Mekong.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega decisiones y felicita a los dirigentes de la nueva ciudad de Can Tho. Foto: Doan Tan - VNA



El titular del órgano Legislativo asistió hoy en Can Tho a la ceremonia de anuncio de resoluciones y decisiones relacionadas con el modelo administrativo provincial de dos niveles, la disolución de unidades a nivel distrital, la creación de organizaciones del Partido, consejos populares, comités populares y la designación de funcionarios clave para la nueva ciudad.



Según las decisiones y resoluciones del Comité Central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional, la totalidad del territorio de Can Tho, Hau Giang y Soc Trang se reorganizarán en una nueva unidad administrativa bajo el nombre de Can Tho, que contará con 103 unidades administrativas (31 barrios y 72 comunas).



Do Thanh Binh, secretario del Comité del Partido en Can Tho (antiguo) fue designado como líder partidista de la nueva ciudad para el mandato 2020-2025, mientras que Tran Van Lau, Dong Van Thanh y Nguyen Tuan Anh ocuparán sucesivamente los cargos de presidente del Comité Popular, presidente del Consejo Popular y jefe de la delegación de diputados de la ciudad.



En su discurso durante la ceremonia, Thanh Man destacó que la reorganización administrativa es una política clave para optimizar la estructura del aparato, mejorar su eficacia y eficiencia, y para actuar de manera rápida, flexible y cercana a la población. Este es un punto de inflexión importante en la organización administrativa, que sentará las bases para un nuevo desarrollo en la región del Delta del Mekong.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la ceremonia. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente elogió los esfuerzos de los sistemas políticos de las tres localidades durante el proceso de implementación ordenada y seria, asegurando la concordia social. También expresó su gratitud por las contribuciones constantes de los funcionarios y habitantes de todos los niveles antes de la fusión.



El Presidente de la Asamblea Nacional enfatizó que este evento marca la unificación histórica de tres localidades que anteriormente formaban parte de la provincia de Hau Giang, ahora unidas para alcanzar el objetivo de convertir a la ciudad de Can Tho en un centro económico, logístico, de emprendimiento, ciencia y tecnología, y de la industria de alta tecnología de la región, conforme al espíritu de las resoluciones 59-NQ/TW y 45/2022/QH15.



Instó a la ciudad de Can Tho a estabilizar rápidamente la organización administrativa, reestructurar el personal de manera eficiente y asegurar la continuidad en la prestación de servicios públicos para servir mejor a los ciudadanos y las empresas.



Subrayó la importancia de desarrollar de manera equilibrada la economía y la sociedad, garantizar la defensa y la seguridad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y construir una ciudad verde, civilizada y habitable.



El Presidente de Parlamento solicitó a la ciudad que se prepare adecuadamente para la Asamblea del Partido de todos los niveles y las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, así como de los Consejos Populares para el período 2026-2031.



Resaltó que “los funcionarios son la base de todo trabajo” y pidió la construcción de un contingente de funcionarios con suficientes cualidades, coraje y responsabilidad.



El Presidente expresó su confianza en que Can Tho superará los desafíos, aprovechará las oportunidades y se desarrollará de manera rápida y sostenible, haciendo una importante contribución al proceso de renovación del país./.