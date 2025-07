Tifón Wipha provoca fuertes lluvias y daños en varias localidades vietnamitas

Hanoi (VNA)- El tifón Wipha se debilitó hoy gradualmente tras tocar tierra, sin embargo, su circulación residual continúa afectando gravemente a múltiples localidades en todo Vietnam.



Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocan el derrumbe de un almacén de arroz de una empresa en la comuna de Dinh Thanh (provincia de An Giang). Foto: VNA



Según Hoang Van Dai, subdirector del Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, en la tarde del 22 de julio, la tormenta se desplazó hacia el suroeste y se debilitó a depresión tropical y luego a una baja presión.



No obstante, la circulación de la tormenta sigue provocando lluvias intensas en las provincias de Nghe An y Thanh Hoa, con precipitaciones acumuladas entre 50 y 100 mm; mientras que en el sur de Son La y Phu Tho se registran lluvias de 30 a 70 mm.



El experto advirtió sobre el alto riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas e inundaciones locales, especialmente en las zonas de Thanh Hoa y Nghe An.



En varios ríos y arroyos de estas provincias, los caudales de crecida están comenzando a formarse y podrían aumentar rápidamente, lo que representa un peligro para la población. Se ha recomendado limitar los desplazamientos, particularmente en áreas cercanas a ríos, arroyos y vados.



En la provincia central de Quang Tri, la tormenta ha causado daños importantes en viviendas, infraestructuras y la producción agrícola.

Según un informe preliminar del Departamento Provincial de Recursos Hídricos y Prevención de Desastres Naturales, hasta el mediodía, se reportó el colapso total de una vivienda, otras 23 casas con techos dañados, un tramo de talud de 50 metros destruido, y varios campos de arroz y estanques de cría de peces arrasados por las aguas. Además, las aldeas Tria y Cat, en la comuna de Huong Phung, quedaron sin suministro eléctrico.



Las autoridades locales emitieron rápidamente instrucciones para hacer frente a la situación, ordenando la revisión de áreas con alto riesgo de deslizamientos e inundaciones, y desplegando fuerzas y medios para asistir a la población.



La provincia cuenta con más de 8.200 embarcaciones pesqueras y cerca de 26.000 trabajadores del mar. Hasta las 10:00 horas del 22 de julio, 151 embarcaciones con 627 tripulantes aún permanecían en el mar, pero ya fueron notificadas para tomar medidas preventivas.



También al mediodía del 22 de julio, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam anunció la reapertura de los aeropuertos internacionales de Van Don y Cat Bi, luego de cumplir con los requisitos de seguridad para reanudar sus operaciones. Ambos aeropuertos habían suspendido temporalmente los vuelos desde las 23:00 horas del 21 de julio como medida preventiva ante la tormenta.



Según datos oficiales, hasta las 17:00 horas del 21 de julio, se habían desviado 129 vuelos durante los días 18 al 20 de julio para evitar la tormenta. Solo el 19 de julio, 57 vuelos debieron hacer esperas en el aire o cambiar de ruta, mientras que 13 vuelos fueron redirigidos a aeropuertos alternativos (11 a Noi Bai y 2 a Tho Xuan). En el propio 21 de julio, se cancelaron 3 vuelos en Van Don y 33 en Cat Bi./.