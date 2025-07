Tifón Wipha: Fuertes vientos y lluvias torrenciales en la isla de Bach Long Vi

Hanoi (VNA) Debido al tifón Wipha, conocido como la tormenta número 3 en Vietnam, en la Zona Especial de Bach Long Vi se registraron vientos de fuerza 10, con ráfagas que alcanzaron intensidad 12, según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos.



Trayectoria del tifón a las 7:00 horas del 22 de julio (Foto: Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico)



A las 7:00 horas de hoy, el ojo del tifón Wipha se encontraba aproximadamente en los 20,2 grados de latitud norte y 106,7 grados de longitud este, a unos 202 km al suroeste de Quang Ninh y a unos 67 km al sureste de Hai Phong. Los vientos máximos cerca del centro del tifón alcanzaban entre 75 y 88 km/h.



Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, durante las próximas tres horas, se espera que el tifón continúe desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 15 km/h.



Fuertes lluvias azotaron el delta del Norte, así como las provincias de Thanh Hoa y Nghe An. El nivel del mar subió entre 0,5 y 1 metro en la franja entre Hung Yen y Quang Ninh, lo que aumentó el riesgo de inundaciones en zonas costeras y desembocaduras de ríos.



Se estima que para las 16:00 horas del 22 de julio el tifón cruzará Hai Phong rumbo a Thanh Hoa, con vientos sostenidos de intensidad 8 y ráfagas de intensidad 10. Las áreas afectadas incluirán el golfo de Tonkín, las regiones costeras y el territorio continental desde Quang Ninh hasta Thanh Hoa. El nivel actual de alerta por desastres es 3.



Para las 4:00 horas del 23 de julio, se prevé que el tifón alcance la frontera entre Vietnam y Laos, con vientos por debajo de la intensidad 6. Se espera que se degrade a depresión tropical hacia las 7:00 horas del mismo día, ya en territorio laosiano.



Entre el 22 y el 23 de julio, se pronostican lluvias muy intensas (de 200 a 300 mm, con algunas áreas que podrían superar los 500 mm) en el delta del Norte, Thanh Hoa y Nghe An. En el Norte y Ha Tinh, las precipitaciones oscilarán entre moderadas e intensas (70 a 150 mm, puntualmente más de 250 mm), acompañadas de tormentas eléctricas, rayos y vientos fuertes. Existe alto riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra en zonas montañosas e inundaciones en áreas bajas.



De acuerdo con el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, una zona de convección continúa desarrollándose, provocando lluvias en distintas áreas de Hanoi, como Doai Phuong, Yen Xuan, Hoa Lac, Huong Son, Dai Xuyen, Phu Xuyen, Chuyen My, Ung Hoa, Ba Vi y Yen Bai. Entre las 5:20 horas y las 8:30 horas del 22 de julio, se reportaron lluvias en diferentes zonas de la capital, acompañadas de rayos y ráfagas de viento intensas./.