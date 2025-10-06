Tifón Matmo se debilita a depresión tropical

Hanoi (VNA)- El tifón Matmo, el undécimo que ingresa al Mar del Este en lo que va de año, se debilitó a depresión tropical la mañana de hoy y se pronostica que traerá fuertes lluvias a Hanoi desde el mediodía hasta la noche del mismo día, según Hoang Phuc Lam, subdirector del Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos.

Se pronostica que el tifón Matmo traerá fuertes lluvias a Hanoi (Foto: VNA)





El funcionario indicó que es probable que se registren en la capital precipitaciones generalizadas de entre 50 y 100 milímetros (mm), y que en zonas aisladas podrían superar los 150 mm. Las tormentas eléctricas también podrían conllevar el riesgo de fuertes vientos, rayos y ráfagas.



A las 7:00 (hora local), el epicentro de la depresión tropical se localizaba aproximadamente a 22.0 grados de latitud norte y 107.1 grados de longitud este, sobre el sur de la provincia china de Guangxi. La velocidad máxima del viento cerca del ojo era de nivel 7 (50-61 kilómetros por hora), con ráfagas de nivel 9.



Se pronostica que a las 19:00 horas de hoy, la depresión se desplazará hacia las zonas montañosas del norte de Vietnam y se debilitará a un área de baja presión. Las zonas afectadas incluyen el norte del Golfo de Tonkín, las provincias de Quang Ninh y Lang Son.



Desde la mañana del 6 de octubre hasta la noche del 7 de octubre, las zonas montañosas y de meseta del norte experimentarán lluvias intensas generalizadas de 100–200 mm, con algunos lugares superando los 300 mm. Las zonas de la llanura del Norte y la provincia central de Thanh Hoa registrarán lluvias de 50–150 mm, con más de 200 mm en ciertas áreas.



En respuesta, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, envió una carta de motivación a todos los oficiales y soldados, instándolos a centrar sus esfuerzos en afrontar las consecuencias de la tormenta anterior, Bualoi, y a estar preparados para responder a Matmo, garantizando así la máxima seguridad para la población.



Al señalar que, de aquí a fin de año, se prevé que Vietnam se enfrente a entre dos y cuatro tifones más, Tam Quang pidió a todos los oficiales y soldados que fomenten la tradición de la fuerza y sigan sirviendo como un fuerte escudo para la población ante la adversidad y el peligro./.