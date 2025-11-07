Tifón Kalmaegi provoca 11 víctimas y graves daños en el Centro y Altiplanicie Occidental de Vietnam

Hanoi (VNA) - El tifón Kalmaegi y sus efectos posteriores han dejado 5 muertos y 6 heridos, causando importantes daños a viviendas, embarcaciones e infraestructura en las regiones del Centro y la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) de Vietnam.

Según la Autoridad de Control de Diques y Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, hasta las 7:00 del 7 de noviembre, el tifón había derribado 52 casas y dañado o destechado 2.593 viviendas, siendo la provincia de Gia Lai la más afectada con 2.412 casas. En Quang Ngai, el barco Star Bueno quedó varado, mientras que 9 embarcaciones más se hundieron debido a las olas. Además, se registraron cortes de electricidad generalizados en Gia Lai.

A pesar de la fuerza de la tormenta, los daños se han contenido gracias a la estricta coordinación del Gobierno, la actuación proactiva de las autoridades locales y la colaboración de la comunidad.

El Comité Nacional de Defensa Civil ha instado a ministerios, agencias y autoridades locales a continuar implementando medidas de recuperación, priorizando la estabilización de la vida de la población, la reparación de viviendas, escuelas y hospitales, y asegurando el bienestar social. También se están atendiendo con urgencia los daños en diques y embalses, así como la situación del barco Star Bueno.

Ante la magnitud de los daños, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc aprobó una resolución para otorgar asistencia de emergencia por valor de unos tres millones de dólares: 769 mil dólares para Quang Ngai, 1,15 millones para Gia Lai y 1,15 millones para Dak Lak, con el objetivo de mitigar las consecuencias y estabilizar la vida de la población.

Para la mañana del 7 de noviembre, se completó la evacuación de los residentes en zonas de riesgo, habiéndose puesto a salvo a 2.625 hogares, cerca de 8.000 personas en áreas vulnerables y más de 1.200 en zonas ya inundadas.

Las localidades de la Altiplanicie Occidental y del Centro de Vietnam siguen concentrando sus esfuerzos en superar los daños de la tormenta, estabilizar la vida de la población y garantizar la seguridad en los próximos días.

Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, la mañana del 7 de noviembre, la depresión tropical derivada del tifón Kalmaegi se debilitó convirtiéndose en una zona de baja presión sobre el sur de Laos, con vientos máximos de 39 km/h. Se prevé que esta zona continúe desplazándose hacia el oeste-noroeste y se disipe en las próximas 12 horas./.