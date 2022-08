The Moffatts realiza MV filmado en Sapa para promover belleza de Vietnam

Hanoi (VNA)- El comité organizador del evento musical internacional HAY Glamping Music Festival (HAY FEST), en coordinación con el proyecto de cover musical Travel Love de la banda The Moffatts, realizaron cuatro MV filmados en cuatro lugares famosos en Vietnam.



Se trata de una actividad importante en cada temporada de HAY FEST para brindar producciones creadas con la coordinación con artistas internacionales en muchos campos diferentes, en pos de promover la imagen del país, gente, turismo de Vietnam al mundo.



El primer producto musical que dio inicio al proyecto HAY FEST fue la versión de la canción Stay With Me (de Sam Smith) filmada por dos miembros de The Moffatts en Sapa, en la provincia vietnamita de Lao Cai.

En versión del MV "Stay With Me" filmada en Vietnam, The Moffatts aún conserva el estilo habitual al aparecer con una imagen sencilla acompañada de guitarra. Sin embargo, esta vez, la majestuosidad, la fantasía y la tranquilidad de Sapa crean una “hermosa poesía” para el producto.



Al compartir las experiencias al regresar a Vietnam, The Moffatt se refirió a la belleza del país, la delicia de la comida y la hospitalidad de la gente.