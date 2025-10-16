Thanh Hoa prevé convertirse en una de las provincias líderes de Vietnam para 2030

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - La XX Asamblea del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la provincia central de Thanh Hoa, celebrada del 14 al 16 de octubre, concluyó con la aprobación de una ambiciosa resolución para posicionar a la localidad entre las más destacadas de Vietnam para el año 2030.

El secretario del Comité partidista de Thanh Hoa, Nguyen Doan Anh. (Foto: VNA)

Bajo el lema “Unidad – Disciplina – Responsabilidad – Creatividad – Desarrollo”, la Asamblea reunió a 486 delegados que representaron a más de 240 mil miembros del Partido en la provincia.

Durante tres días de trabajo intenso, debatieron y aprobaron el programa de acción para el mandato 2025-2030, así como las contribuciones a los documentos presentados en el XIV Congreso Nacional del PCV.

La resolución trazó el rumbo para construir un Partido fuerte y un sistema político transparente, manteniendo un crecimiento económico anual de dos dígitos y transformando el modelo de desarrollo de extensivo a intensivo.

Thanh Hoa se propone convertirse en un centro industrial clave en sectores como energía, manufactura, agricultura de alto valor agregado, turismo y logística.

Además, la provincia apuesta por un avance significativo en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, con la meta de mantenerse entre las diez primeras provincias del país en estos indicadores.

También se priorizará la modernización y estandarización en educación, salud, cultura y deporte, buscando consolidar a Thanh Hoa como un centro regional de servicios médicos de alta tecnología en el Norte-Centro de Vietnam.

La Asamblea estableció cinco principios de desarrollo, ocho tareas prioritarias, tres enfoques estratégicos y 32 metas concretas que abarcan economía, cultura, medio ambiente, defensa, seguridad y construcción partidaria.

Entre los objetivos destacan un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) regional del 11% para 2026-2030, un PIB per cápita de 7,900 dólares y un ingreso medio anual de 90 millones de dongs (3,500 dólares) para 2030, exportaciones superiores a 15 mil millones de dólares y una tasa de urbanización superior al 50%.

El secretario del Comité partidista de Thanh Hoa, Nguyen Doan Anh, señaló que el éxito de la Asamblea representa un hito importante, que fortalece la motivación de todo el Comité partidista, el Gobierno y la población para superar desafíos y alcanzar las metas fijadas.

Instó a todas las instancias partidistas a promover la difusión de los resultados, profundizar el entendimiento de las resoluciones y acelerar la implementación de programas que conviertan las decisiones en realidades tangibles.

En su primera jornada, la Asamblea eligió a un Buró Ejecutivo de 15 miembros, con la reelección de Nguyen Doan Anh como secretario del Comité partidista provincial.

También se conformó una delegación de 33 delegados titulares y 2 suplentes que representarán a Thanh Hoa en el XIV Congreso Nacional del PCV./.