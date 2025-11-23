Terrazas de arroz Mien Doi: Un patrimonio cultural y turístico en el norte de Vietnam

Phu Tho, Vietnam (VNA) - Las terrazas de arroz Mien Doi, ubicadas en la comuna de Thuong Coc en la provincia norteña de Phu Tho, han recibido importantes inversiones en planificación, infraestructura y turismo comunitario. Este desarrollo combina experiencias culturales y agrícolas, mientras que la preservación del paisaje y la identidad local impulsa la economía turística de la región.

Belleza de Mien Doi. (Fuente: VNA)

Extendiéndose por las suaves laderas de la zona, las terrazas de Mien Doi son consideradas uno de los paisajes más emblemáticos de Phu Tho y de toda la región noroeste de Vietnam. Además, reflejan la creatividad agrícola de la etnia Muong, siendo un recurso ideal para el turismo ecológico y agroexperiencial. Los visitantes tienen la oportunidad de participar en actividades como la siembra, cosecha y molienda de arroz, además de disfrutar de la gastronomía rural.

El 25 de octubre, el Comité Popular de Thuong Coc celebró el Festival de las Terrazas de Arroz Mien Doi 2025, atrayendo a miles de turistas durante la temporada de arroz maduro.

El evento rinde homenaje al valor del paisaje, al arte del gong de los Muong, al canto tradicional y al ritual "Mung com moi", en el cual las comunidades de minorías étnicas celebran la abundancia de la cosecha, agradecen a los espíritus y ancestros, y refuerzan la unidad comunitaria. También sirve para promover los productos locales y el turismo comunitario bajo el lema "Identidad – Seguridad – Hospitalidad".

El festival incluyó el rito de bienvenida al espíritu del arroz, con la participación de unos 200 personas, además de representaciones que recreaban la vida agrícola, presentaciones de gong Muong con 200 artistas, juegos populares, actividades culturales y exhibiciones de productos "OCOP" (Cada comuna, un producto) y gastronomía regional.

De cara al período 2025-2030, Thuong Coc se enfoca en fortalecer la economía local, mejorar los ingresos y promover la agricultura forestal sostenible. La comuna está invirtiendo en infraestructura esencial, desarrollando el programa de nueva ruralidad y preservando la identidad cultural de los Muong.

Según Bui Van Cuong, vicepresidente del Comité Popular local, el festival no solo celebra los valores culturales e históricos de los Muong, sino que también reafirma la estrategia de vincular el turismo con la conservación ecológica.

Tran Van Liem, visitante de la provincia de Ninh Binh, destacó la singularidad del paisaje de Mien Doi, distinto al de Tam Coc-Bich Dong en su localidad, con campos de arroz dorado y un ambiente cultural vibrante. Los turistas pueden disfrutar de platos tradicionales como brotes de bambú, cerdo local, pescado de arroyo y arroz glutinoso Trung Khe.

Por su parte, Hoang Thu Nga, de Hanoi, subrayó la necesidad de una planificación sostenible, inversiones en transporte, alojamiento tipo "homestay" y el desarrollo de tours agrícolas, además de la creación de una marca para las "terrazas de arroz Mien Doi".

Las terrazas de arroz Mien Doi son un valioso patrimonio cultural que refleja la sabiduría y la identidad del pueblo Muong. Además, constituyen un recurso clave para el desarrollo del turismo ecológico y comunitario. Por ello, las autoridades locales deben planificar su aprovechamiento como un destino turístico experiencial, vinculado a las actividades agrícolas estacionales, festivales y la gastronomía local.

Las autoridades también deben concentrar recursos en invertir en infraestructura y desarrollar proyectos que favorezcan el desarrollo económico local, generen medios de vida sostenibles y aumenten los ingresos de la población. Así, las terrazas de arroz Mien Doi tienen el potencial de convertirse en uno de los destinos turísticos más destacados y atractivos de Vietnam en el futuro cercano./.