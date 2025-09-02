Televisión argentina reportaje sobre Vietnam

Buenos Aires, 2 sep (VNA) – El canal argentino Telefe, uno de los más conocido de Argentina, transmitió en su programa “Por el Mundo” un reportaje sobre la cultura, el pasaje y la vida cotidiana de Vietnam.

Una imagen en el reportaje (Foto: captura de pantalla)



La producción estuvo a cargo del reconocido conductor y productor de televisión arrgentino Marley. Durante su recorrido por Tam Coc - Bich Dong, en la provincia norteña de Ninh Binh, y por la capital Hanoi, Marley acercó al público argentino imágenes vivas y atractivas de la naturaleza, la historia y la vida moderna en Vietnam.



El reportaje coincidió con las celebraciones del 80 aniversario de la independencia de Vietnam (2 de septiembre). A través de escenas de calles adornadas con banderas rojas de la estrella amarilla y de un ambiente festivo vibrante, los televidentes pudieron compartir la alegría de los vietnamitas.



Las cámaras de Telefe también resaltaron la majestuosidad de Ninh Bình, conocida como la “Bahía de Ha Long en tierra”, con formaciones de piedra caliza, ríos serpenteantes y arrozales que evocan un paisaje poético. Las pequeñas embarcaciones navegando entre grutas y aldeas rurales ofrecieron una visión pintoresca que impresionó a la audiencia.

En Hanoi, el dinamismo de su casco antiguo, las calles repletas de motocicletas, los cafés al aire libre y la atmósfera festiva mostraron una capital que combina modernidad con profundas tradiciones. El programa subrayó, además, la cálida acogida de los vietnamitas: su hospitalidad, amabilidad y apertura quedaron reflejadas en sonrisas, invitaciones a comidas sencillas y gestos cotidianos que conmovieron a los espectadores.



El especial también dedicó espacio a la gastronomía callejera, con platos típicos como bún chả, bánh cuốn, chả rươi y el célebre café con huevo. Las experiencias del equipo de filmación, desde montar búfalos en Ninh Binh hasta disfrutar del popular “café de la vía del tren” en Hanoi, añadieron un tono cercano y divertido.



De la vibrante capital a los apacibles paisajes rurales, el reportaje ofreció a los argentinos una mirada integral de un país del Sudeste Asiático en pleno desarrollo.



“Por el Mundo” es una de las secciones más seguidas de Telefe. La elección de Vietnam como destino, justo en la fecha de su Fiesta Nacional, contribuyó a fortalecer los lazos culturales y de amistad entre ambas naciones, además de difundir la imagen de Vietnam en Sudamérica./.