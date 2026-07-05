Tecnología interactiva impulsa preservación de patrimonio en Altiplanicie Occidental de Vietnam

En el espacio "El sonido de agua". (Fuente: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Ubicada en el barrio de Bac Gia Nghia, la Casa de Exhibición Sonora, perteneciente al Museo de la provincia altiplana de Lam Dong, se ha consolidado como un destino impresionante en el recorrido por el Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong.

Esta obra ofrece un enfoque innovador para la preservación del patrimonio al combinar armoniosamente la cultura, la historia y la naturaleza con tecnología interactiva moderna.

Construida en 2019 sobre una superficie de 200 metros cuadrados, la galería consta de ocho espacios organizados en siete temas: piedra, viento, agua, madera, fuego, luz y seres humanos. A través de las obras de arte del grupo francés Scenocosme, los visitantes pueden interactuar directamente para generar sonidos y luces, percibiendo de manera tangible el vínculo entre el ser humano y la naturaleza.

El recorrido comienza con "El sonido de la piedra", donde destaca el conjunto de litófonos Dak Kar con más de dos mil años de antigüedad. Gracias a la tecnología de sensores, un simple toque basta para recrear los sonidos de este instrumento ancestral.

En la Casa de Exposiciones del Sonido, los visitantes pueden disfrutar de un sistema de sensores interactivos que recrea los sonidos del xilófono de piedra. (Fuente: VNA)

En el espacio "El sonido del viento", el aliento del visitante interactúa con esferas de cerámica para crear matices sonoros y efectos luminosos únicos.

La innovación continúa en "El sonido de la madera", donde la luz de los teléfonos móviles se convierte en una herramienta para controlar el tono de la música mediante sensores. Por su parte, el área denominada "Nuestro sonido" invita a la interacción colectiva para crear una armonía común, transmitiendo un mensaje de conexión comunitaria y desarrollo sostenible.

Más allá de la tecnología, este espacio preserva la identidad de Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) mediante el sonido de los gongs y las flautas de las etnias M'nong, E De y Gia Rai.

Dieu MBrang, de la comunidad M'nong, expresó su profunda emoción al ver cómo los valores tradicionales de sus antepasados se conservan y presentan con orgullo a las nuevas generaciones.

Reconocido como el único espacio sonoro interactivo en Vietnam y el Sudeste Asiático, la galería ha recibido aproximadamente a siete mil visitantes desde principios de 2026. Este lugar no solo es un producto turístico excepcional, sino también un puente que permite al público profundizar en la relación entre la naturaleza y la cultura local./.

