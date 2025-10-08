Tecnología digital: una tendencia inevitable en la producción agrícola de Hanoi

Hanoi (VNA) – En los últimos tiempos, Hanoi ha promovido la aplicación de la tecnología digital en la agricultura mediante el uso de inteligencia artificial (IA), tecnología blockchain, teledetección y soluciones eGAP para gestionar y rastrear el origen de cultivos, ganadería, productos acuáticos y cadenas de suministro.

Envasado de verduras producidas mediante el proceso VietGap en la Cooperativa Agrícola Van Duc, Hanoi. (Foto: VNA)

La ciudad también ha apoyado a los agricultores para llevar sus productos agrícolas a plataformas de comercio electrónico, contribuyendo a garantizar la transparencia del origen de los productos y a fomentar la economía digital rural.

La Cooperativa de Frutas y Verduras Limpias Chuc Son, en el barrio de Chuong My, es pionera en la aplicación de la tecnología digital en la producción agrícola segura. Con una extensión de casi 18 hectáreas, de las cuales 12,8 hectáreas cumplen con los estándares de las buenas prácticas agrícolas de Vietnam (VietGAP) y 5 hectáreas con las buenas prácticas agrícolas globales (GlobalGAP), la cooperativa se ha convertido en un modelo de agricultura sostenible impulsada por la tecnología.

Hoang Van Tham, director de la cooperativa, indicó que han invertido en un sistema de invernaderos, riego por goteo automático y una estación meteorológica iMentos 3.3AG, lo que permite a los agricultores responder proactivamente al cambio climático. Los datos de humedad, temperatura, precipitación y viento se actualizan en tiempo real, ayudando a optimizar los calendarios de cultivo, riego y fertilización.

En particular, se integra el software FACEFARM para gestionar todo el proceso de producción. Cada bancal de vegetales tiene un código QR para trazabilidad, garantizando transparencia y cumpliendo con estrictos estándares de los consumidores. Las etapas de procesamiento y empaque siguen las normas para asegurar la inocuidad y la higiene alimentaria.

Gracias a la aplicación de la tecnología digital, la cooperativa puede monitorear eficazmente la calidad de los productos y suministrar alrededor de tres toneladas de vegetales por día a supermercados, tiendas de conveniencia y comedores colectivos, generando ingresos anuales de 10–13 mil millones de VND (380.000 – 493.000 USD).

En Me Linh F-Farm, empresa pionera en la aplicación de tecnología digital en el cultivo de orquídeas, la propietaria Nguyen Thi Thuy compartió que la granja opera un sistema cerrado de cuidado de orquídeas usando tecnología de Israel. Esto incluye invernaderos y casas de malla con ambientes controlados, sistemas automatizados de riego, propagación y ajuste de iluminación, todo enfocado en mejorar la calidad de las flores, ahorrar mano de obra y optimizar los procesos de producción.

El sistema de riego por goteo automático, los sensores de temperatura y humedad, y los sistemas continuos de enfriamiento y ventilación ayudan a mantener condiciones ideales para más de 50.000 plantas de orquídeas. Como resultado, las orquídeas crecen de manera estable, especialmente durante el verano. El uso de tecnología moderna ha ayudado a la granja a minimizar los impactos del clima y mejorar la eficiencia de producción.

Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, la implementación del Programa No. 07-CTr/TU, del 17 de marzo de 2021, del Comité del Partido de la ciudad sobre el fomento del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para el período 2021–2025, ha permitido que Hanoi cuente actualmente con 406 modelos de producción agrícola de alta tecnología, incluidos 262 en cultivo de cultivos, 119 en ganadería y 25 en acuicultura./.