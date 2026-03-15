Tecnología digital refuerza eficacia y seguridad de elecciones en Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y del Consejo Electoral Nacional (CEN), Tran Thanh Man, visita el centro de prensa. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y del Consejo Electoral Nacional (CEN), Tran Thanh Man, afirmó hoy que la aplicación de la tecnología de la información ha hecho más eficaz la organización de las elecciones generales, durante su visita a funcionarios del CEN, al Centro de Operaciones Electorales y a periodistas en el centro de prensa.



El máximo legislador elogió los preparativos, la organización y el funcionamiento de los sistemas que sirven a las elecciones de diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031, en particular la amplia aplicación de la tecnología de la información en la gestión, actualización y transmisión de datos.



Señaló que estos comicios marcan un claro avance en la transformación digital, con plataformas tecnológicas desplegadas de forma sincronizada para garantizar que la información se transmita con rapidez, precisión y seguridad.



Asimismo, destacó la estrecha coordinación entre los organismos pertinentes, incluido el Ministerio de Seguridad Pública en la garantía de la seguridad de los datos y el apoyo a la operación de los sistemas, al tiempo que aplaudió al Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel por proporcionar soluciones técnicas que han contribuido significativamente al funcionamiento eficaz de las plataformas electorales.

Al subrayar el papel de la tecnología en la gestión y organización electoral, el presidente de la AN afirmó que su aplicación en estas elecciones ha dado resultados claros, cumpliendo tres criterios clave: rapidez, precisión y seguridad.



Instó a las unidades pertinentes a seguir consolidando los resultados alcanzados y a mantener una supervisión y operación estrechas de los sistemas durante todo el proceso electoral para gestionar con prontitud cualquier situación que pueda surgir.



Durante su visita a los periodistas que trabajan en el centro de prensa electoral, señaló que, a través de diversas formas de periodismo - televisión, prensa escrita, medios digitales y radio -, la cobertura informativa ha difundido ampliamente información sobre los comicios. Muchos artículos ofrecen análisis profundos que combinan perspectivas teóricas con enfoques prácticos.



Destacó que estas elecciones han demostrado la capacidad, profesionalidad y temple de los periodistas vietnamitas, y reconoció la participación activa de los medios de comunicación centrales y locales en la creación de un ambiente nacional de entusiasmo y unidad en apoyo al proceso electoral.



Tran Thanh Man pidió a los organismos y unidades continuar implementando la Directiva 46-CT/TW del Buró Político sobre el liderazgo en las elecciones de diputados de la XVI Asamblea Nacional y de los Consejos Populares para el período 2026-2031, así como la Conclusión 03-KL/TW del Buró Político y el Secretariado sobre la continuidad de su aplicación, y supervisar estrechamente el proceso para garantizar el éxito de los comicios.



También elogió la estrecha coordinación entre las subcomisiones de apoyo electoral, en particular la Subcomisión de Seguridad y Orden. En los últimos días, las fuerzas militares y de seguridad pública han trabajado intensamente para garantizar la seguridad absoluta del evento.



Subrayó que el amplio consenso social es fundamental, ya que los ciudadanos de todo el país han participado activamente en la jornada electoral para ejercer su derecho al dominio popular, al voto y a sus responsabilidades cívicas, en un momento en que el país conmemora el 80.º aniversario de sus primeras elecciones generales.



Al reconocer los esfuerzos de reporteros, editores y técnicos, el dirigente del Parlamento expresó su deseo de que los periodistas continúen contribuyendo al éxito de la organización de las elecciones./.