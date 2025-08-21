Teatro musical revolucionario promueve puente cultural entre Vietnam y Corea del Sur

Hanoi (VNA) - En el marco de las celebraciones por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), se presentó al público de Hanoi la obra musical “Café banh mi”, el primer proyecto de colaboración entre artistas vietnamitas y surcoreanos centrado en la temática revolucionaria.

El café banh mi destaca las contribuciones silenciosas pero importantes del pueblo, incluida la pequeña burguesía, en la Revolución de Agosto. (Foto: Teatro de Drama de Vietnam)

Esta producción artística conmovedora se suma a los actos conmemorativos de gran significado histórico y cultural.

Colaboración artística entre Vietnam y Corea del Sur

“Café banh mi”, una coproducción del Teatro de Drama de Vietnam y la empresa Metaforce Vietnam, representa el primer proyecto escénico entre ambos países que aborda una etapa crucial en la historia del país indochino.

La obra se presenta al público nacional con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional y luego será llevada a escenarios internacionales.

Ambientada en el contexto social de Vietnam antes de la Revolución de Agosto de 1945, la obra retrata la vida de los ciudadanos en condiciones extremas y su despertar bajo el liderazgo del Partido Comunista y el Presidente Ho Chi Minh.

A través de la historia de una pareja de pequeños burgueses -Xuan y Bao- que reparten pan a los franceses mientras colaboran clandestinamente con la resistencia, la obra enaltece el espíritu patriótico de una clase social que sacrificó todo por la independencia nacional.

Un lenguaje artístico cargado de simbolismo

La obra destaca por su enfoque estético innovador, que combina música, danza, escenografía y luz para construir un relato emocionalmente potente. La escenografía minimalista, junto con coreografías que mezclan gestos cotidianos y expresiones simbólicas, permite al público conectar profundamente con los personajes y la época histórica representada.

Aunque la figura del Presidente Ho Chi Minh no aparece físicamente en escena, su pensamiento y liderazgo están presentes en cada diálogo y acción, proyectando su influencia moral a lo largo de toda la obra.

El punto culminante llega cuando, al finalizar la función, todo el teatro se levanta al unísono para cantar el himno nacional bajo una lluvia de banderas rojas con estrella amarilla, recreando la atmósfera vibrante de los días de independencia.

La dirección artística y creativa estuvo a cargo de renombrados artistas surcoreanos como el guionista Seo Sang Wan, el director Cho Joon Hui y el director artístico Park Hyun Woo, junto con destacados artistas del Teatro de Drama de Vietnam. Esta colaboración superó las barreras del idioma para ofrecer una producción artística de alto nivel.

Muchos espectadores se mostraron visiblemente conmovidos. Nguyen Hong Minh, de Hanoi, expresó que “Café banh mi” la hizo revivir la emoción de los días revolucionarios y que se sintió profundamente orgullosa de su identidad nacional.

Un puente cultural hacia el futuro

Para el director surcoreano Cho Joon Hui, la obra representa un símbolo de unidad entre Vietnam y Corea del Sur, especialmente en un año en el que ambos países conmemoran sus respectivos aniversarios de independencia.

Por su parte, el director artístico Park Hyun Woo subrayó el poder del teatro para recordar las luchas del pasado y proyectar un mensaje de esperanza y paz hacia el futuro.

El director del Teatro de Drama de Vietnam, Kieu Minh Hieu, calificó “Café banh mi” como un proyecto especial que transmite los valores de la cultura, la historia y el alma del pueblo vietnamita, al tiempo que fortalece el intercambio cultural entre las dos naciones.

Tras su estreno en Vietnam, la obra se presentará en otros países como parte del esfuerzo por compartir con el mundo el espíritu de lucha, independencia y humanidad del pueblo vietnamita./.