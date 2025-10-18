Tay Ninh por convertirse en un “nuevo punto de encuentro” en mapa turístico de Vietnam

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia survietnamita de Tay Ninh aspira a consolidarse como un “nuevo punto de encuentro” del turismo en el Sudeste de Vietnam, gracias a su variado paisaje natural, su cultura espiritual única y su posición estratégica entre Ciudad Ho Chi Minh, Camboya y las localidades vecinas.

En el conjunto de la montaña Ba Den. (Fuente: VNA)

Estas ventajas no solo otorgan un atractivo especial al destino, sino que también abren amplias oportunidades para el desarrollo de los servicios turísticos, en los que la inversión en infraestructura hotelera se considera un motor esencial.

Con el majestuoso conjunto de la montaña Ba Den, conocida como el “techo del Sur”, el pintoresco lago Dau Tieng y la imponente Santa Sede Cao Dai, Tay Ninh reúne valores naturales y religiosos distintivos. Para aprovecharlos de manera efectiva, la provincia ha priorizado la expansión de su infraestructura de alojamiento como estrategia clave para fortalecer su marca turística.

Actualmente, Tay Ninh cuenta con 966 establecimientos de hospedaje, entre ellos un hotel de cinco estrellas, dos de tres estrellas y diecisiete de dos estrellas. No obstante, esta cifra sigue siendo modesta en comparación con los más de cinco millones de visitantes anuales, especialmente durante las festividades de la montaña Ba Den y concursos deportivos. Hoteles como Vinpearl, Victory y Sunrise, junto con una red de homestay y farmstay en los alrededores de la montaña y del lago, ofrecen experiencias diversas para viajeros que buscan naturaleza y cultura local.

Un proyecto emblemático es el Hilton Garden Inn Tay Ninh, desarrollado por la empresa MHD Hoa Binh en el barrio Tan Ninh. El edificio, de 24 pisos, incluye salas de conferencias, zonas comerciales, restaurantes y habitaciones de categoría 4 estrellas, y se espera que transforme el perfil urbano del centro de la ciudad de Tay Ninh.

Según Tran Anh Minh, director del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Tay Ninh busca atraer inversiones en hoteles y resorts de alto nivel con identidad local, además de promover modelos de hospedaje ecológico y sostenible.

Algunos homestay cerca del lago Dau Tieng ya aplican energías renovables y actividades agro-turísticas, alineadas con la tendencia global del turismo sostenible. Con el respaldo de las autoridades y del sector empresarial, Tay Ninh avanza hacia un futuro turístico dinámico y moderno, sin perder su esencia cultural: un auténtico “nuevo punto de encuentro” en el mapa turístico de Vietnam./.