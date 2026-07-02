Tasas de interés interbancarias en Vietnam alcanzan su nivel más alto en tres meses

Foto ilustrativa. Fuente: VNA

Las tasas de interés en el mercado interbancario de Vietnam registraron un fuerte aumento, con la tasa de los préstamos a un día alcanzando temporalmente el 13% anual, su nivel más alto en aproximadamente tres meses.

Este comportamiento responde principalmente a la necesidad de los bancos de equilibrar su liquidez antes del cierre contable del segundo trimestre, lo que llevó al Banco Estatal de Vietnam a incrementar la inyección de fondos al sistema financiero.

Según datos de la Asociación para la Investigación del Mercado Interbancario (VIRA), durante la última sesión de negociación del segundo trimestre las tasas de interés en el dong vietnamita (VND) aumentaron de forma significativa.

La tasa para préstamos a un día, el plazo con mayor volumen de operaciones, se situó en torno al 13% anual, muy por encima del nivel del 4-6% registrado en sesiones anteriores y el más elevado desde finales de marzo. Las tasas para los plazos de una semana, dos semanas y un mes también subieron hasta un rango de entre el 8% y el 8,5% anual, reflejando una mayor demanda de financiamiento a corto plazo entre las entidades de crédito.

El mercado interbancario permite a los bancos prestarse fondos entre sí para atender necesidades temporales de liquidez, garantizar la capacidad de pago y cumplir los coeficientes de seguridad establecidos por el Banco Estatal. Por ello, las tasas de este mercado suelen reflejar la situación de liquidez del sistema bancario.

Según los analistas, el principal factor detrás del incremento fue la necesidad de equilibrar las fuentes de financiación antes del cierre de los estados financieros del segundo trimestre. En ese período, muchas entidades deben cumplir los indicadores de seguridad y reforzar sus reservas de liquidez, mientras que algunos bancos con excedentes de capital optaron por retener sus recursos en moneda nacional en lugar de prestarlos en el mercado interbancario, reduciendo así la oferta de fondos a corto plazo.

Las presiones sobre la liquidez comenzaron a manifestarse desde principios de junio, cuando la tasa a un día llegó a situarse alrededor del 11% anual. A medida que se acercaba el cierre del trimestre, aumentó la demanda de préstamos a plazos más largos para evitar la necesidad de renovar continuamente los créditos, impulsando al alza las tasas en varios vencimientos.

Para apoyar la liquidez del sistema, el Banco Estatal de Vietnam intensificó las inyecciones de fondos mediante operaciones de mercado abierto (OMO). En la última sesión del segundo trimestre ofreció 38 billones de VND (1,46 mil millones de USD) mediante operaciones de recompra de títulos con una tasa del 4,5% anual.

Las entidades financieras solicitaron cerca de 31,6 billones de VND (1,21 mil millones de USD), mientras que alrededor de 17 billones de VND (653 millones de USD) correspondientes a préstamos anteriores fueron reembolsados, lo que permitió una inyección neta de aproximadamente 14,6 billones de VND (560 millones de USD) al sistema. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria decidió no emitir letras del banco central para retirar liquidez del mercado./.