Tailandia y Vietnam fortalecen una relación cada vez más estratégica e integral

El académico tailandés Kavi Chongkittavorn. Fuente: VNA

Las relaciones entre Tailandia y Vietnam atraviesan una etapa de gran dinamismo y adquieren un carácter cada vez más estratégico, especialmente en las últimas dos décadas, en medio de un escenario geopolítico regional y global marcado por nuevos desafíos.



Así lo afirmó el académico tailandés Kavi Chongkittavorn en declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bangkok, previo a la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.



El experto destacó que los vínculos bilaterales han evolucionado de manera constante, pasando de Asociación Estratégica en 2013 a Asociación Estratégica Reforzada en 2019 y, finalmente, a Asociación Estratégica Integral en 2025. En este contexto, subrayó que ambos países comparten prioridades en materia de desarrollo sostenible, con iniciativas orientadas al crecimiento verde, la economía circular y la transición energética, áreas en las que buscan ampliar la cooperación.



Kavi señaló además que la colaboración entre Hanoi y Bangkok resulta clave para preservar el equilibrio estratégico en el Sudeste Asiático y enfrentar la creciente competencia entre las grandes potencias. Según el académico, tanto Vietnam como Tailandia rechazan cualquier intento de hegemonía en la región y, actuando conjuntamente, pueden contribuir a fortalecer el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la arquitectura regional.



El especialista consideró igualmente que ambos países ocupan una posición fundamental en la subregión del Mekong, lo que les permite impulsar iniciativas relacionadas con la gobernanza regional, la protección ambiental y el desarrollo sostenible.



En el plano económico, recordó que Tailandia es actualmente el principal socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN y el séptimo a nivel mundial. En ese sentido, estimó necesario acelerar la implementación de la estrategia de “Tres Conexiones”, destinada a reforzar los vínculos en inversión, infraestructura y cadenas de suministro regionales.



El académico también resaltó la importancia de los intercambios entre pueblos en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. La comunidad vietnamita en Tailandia, integrada por unas 100 mil personas, ha contribuido activamente al desarrollo económico del noreste tailandés, mientras que el flujo turístico entre ambos países superó el millón de visitantes el año pasado. A ello se suman nuevos espacios de cooperación en educación, investigación científica y tecnologías avanzadas.



Para Kavi, la visita del secretario general y presidente To Lam se produce en un momento especialmente oportuno, cuando Vietnam mantiene un sólido crecimiento económico y consolida su papel como uno de los motores de desarrollo del Sudeste Asiático. Asimismo, consideró que una relación más estrecha entre las dos principales economías continentales de la región tendrá un impacto positivo en la paz, la estabilidad y la cooperación en el Indo-Pacífico.



En este contexto, destacó que ambos países impulsan la implementación de la Visión de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico y han intensificado la cooperación en seguridad marítima mediante visitas portuarias regulares y ejercicios conjuntos. También subrayó la prioridad otorgada al fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales en el marco de los mecanismos de cooperación del Mekong y la ASEAN.



El académico concluyó que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, el fortalecimiento de la coordinación estratégica entre Tailandia y Vietnam, junto con la preservación de la autonomía estratégica de cada país, aportará un nuevo impulso a las relaciones bilaterales en los próximos años./.