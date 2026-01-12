Ta Xua figura entre los 26 destinos globales imperdibles en 2026

Espina dorsal de dinosaurio. (Foto: VNA) Espina dorsal de dinosaurio. (Foto: VNA)

Ta Xua, en la provincia norteña de Son La, el famoso "paraíso de las nubes" de Vietnam, ha sido incluido en la lista de los 26 destinos globales que se deben visitar en 2026, según la cadena de televisión NDTV de la India.



Este es el único destino de Vietnam que figura en este prestigioso ranking, lo que subraya la creciente atracción de la región montañosa del Noroeste de Vietnam en el mapa turístico internacional.



NDTV describe a Ta Xua como un "paraíso de las nubes", con paisajes impresionantes, destacando su famosa "espina dorsal de dinosaurio", una ruta de trekking de 1,5 a 2 km que recorre la ladera de la montaña, donde los visitantes pueden sumergirse en un mar de nubes blancas flotantes.



Aunque es un destino popular entre los viajeros aventureros, Ta Xua ha logrado conservar su atmósfera virgen y poco comercializada, ofreciendo una experiencia auténtica con su majestuosa naturaleza y el ritmo tranquilo de la vida local.



Ubicado a unos 200 km de Hanoi, Ta Xua cuenta con un clima fresco durante todo el año y es el lugar ideal para descubrir los espectaculares paisajes nublados. En particular, la temporada de noviembre a abril es la mejor para la búsqueda de nubes, ya que las bajas temperaturas y la alta humedad crean las condiciones perfectas para la formación de nubes.



Al llegar a Ta Xua, los viajeros se sentirán como si hubieran entrado en un mundo de fantasía, rodeados por un vasto mar de nubes, con la sensación de estar en el límite entre el cielo y la tierra. Los lugares imperdibles que debe visitar:



Espina dorsal de dinosaurio

Este es uno de los destinos más destacados de Ta Xua, donde los visitantes pueden admirar las nubes que envuelven la cima de la montaña, especialmente por la mañana, cuando los primeros rayos de sol iluminan el paisaje, creando una escena natural casi mística. Para llegar, se puede caminar o alquilar una moto, ya que el camino es algo accidentado.

El Pico Delfín en Ta Xua. (Foto: VNA)

Pico Delfín

El Pico Delfín es otro lugar de visita obligada, especialmente para los entusiastas de la fotografía. Con una forma única que recuerda la cabeza de un delfín, esta roca se ilumina aún más bajo las nubes blancas, creando un escenario espectacular para fotos vibrantes.



El Árbol Solitario de Ta Xua

El árbol solitario de manzano en la cima de la montaña "Viento” es otro atractivo emblemático de Ta Xua. Con su ubicación en un acantilado entre montañas, este árbol ha llegado a simbolizar la región, atrayendo a numerosos turistas, especialmente a aquellos que buscan explorar la belleza salvaje y única de la naturaleza.



Con su entorno natural intacto y poco comercializado, Ta Xua está atrayendo cada vez más a turistas internacionales en busca de experiencias únicas y de explorar la belleza salvaje de la región montañosa del Noroeste de Vietnam. Es el destino perfecto para aquellos que desean alejarse del bullicio de la vida cotidiana, ralentizar su ritmo y conectarse con la naturaleza en su forma más pura.



Al ser reconocido como uno de los destinos más recomendados para 2026, Ta Xua no solo es un lugar para la caza de nubes, sino también un viaje hacia la paz interior, para sumergirse en la belleza infinita de la naturaleza y experimentar una vida más tranquila y llena de significado.



En la lista de NDTV, además de Ta Xua, se encuentran muchos otros destinos mundialmente famosos como Kotor (Montenegro), Svalbard (Noruega), Neuchatel (Suiza), Luang Prabang (Laos), Sapporo (Japón), Raja Ampat (Indonesia), Hurghada (Egipto), Mombasa (Kenia) o Cusco (Perú)./.