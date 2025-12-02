Sultán de Brunéi concluye su visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA)- El sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah, partió de Hanoi al mediodía de hoy, culminando con éxito su visita de Estado a Vietnam, en respuesta a la invitación del presidente anfitrión, Luong Cuong.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong (derecha), se reúne con el sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah (Foto: VNA)



Durante su estancia en el país, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, Haji Hassanal Bolkiah asistió a la ceremonia de bienvenida oficial, sostuvo conversaciones con el presidente Luong Cuong, se reunió con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y fue recibido por el primer ministro, Pham Minh Chinh, y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



En los encuentros, los dirigentes vietnamitas dieron la bienvenida al monarca en su séptima visita a Vietnam y expresaron su confianza en que el viaje contribuirá a impulsar la Asociación Integral bilateral de manera más sustantiva y eficaz.



Los anfitriones elogiaron los logros de Brunéi en el desarrollo nacional, destacando su crecimiento económico, seguridad social y un índice de desarrollo humano clasificado entre los altos del mundo. Además, desearon éxito a Brunéi en la implementación de su visión nacional de desarrollo hasta 2035.



Haji Hassanal Bolkiah manifestó su alegría por regresar a Vietnam desde su última visita en 2019 y reiteró su deseo de seguir promoviendo la Asociación Integral entre ambas naciones. El monarca también expresó sus profundas condolencias a las familias afectadas por las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra en el país indochino.



Los líderes de ambos países se mostraron satisfechos con los avances positivos de la Asociación Integral Vietnam-Brunéi en el último tiempo, pues el contacto de alto nivel y a todos los niveles se mantiene regularmente. En particular, el intercambio comercial bilateral en 2024 aumentó un 165% respecto a 2023, logrando anticipadamente la meta de 500 millones de dólares fijada para 2025; mientras, la cooperación en defensa-seguridad, acuicultura, petróleo y gas, y educación también ha obtenido resultados prácticos.



En cuanto a la orientación futura de la cooperación, ambas partes acordaron fortalecer la confianza política, impulsar el comercio y la inversión, mejorar la conectividad y apoyar a las empresas en la búsqueda de socios. Asimismo, se comprometieron a explotar de manera efectiva el potencial de colaboración en agricultura, acuicultura, productos Halal, cultura, turismo y el intercambio pueblo a pueblo.



Con motivo de la visita, los líderes emitieron una Declaración Conjunta Vietnam – Brunéi, que reafirma el compromiso de seguir intensificando los lazos en todos los ámbitos./.