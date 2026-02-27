Sudán del Sur desea fortalecer cooperación con Vietnam en todos los ámbitos

El embajador de Vietnam en Egipto, Nguyen Nam Duong, entrega un regalo al ministro sursudanés de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Monday Semaya Kumba. Foto: VNA

Nguyen Nam Duong, embajador de Vietnam en Egipto concurrente en Sudán del Sur, mantuvo una sesión de trabajo con Monday Semaya Kumba, ministro sursudanés de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, quien realiza actualmente una visita de trabajo en El Cairo.



El encuentro, efectuado la víspera, contó además con la presencia de Kuol Nyok Kuol Arop, embajador de Sudán del Sur en Egipto y los empleados de la embajada de Yuba en El Cairo.



En la reunión, el ministro Monday Semaya Kumba felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y al embajador Nguyen Nam Duong por su designación como embajador no residente de Vietnam en Sudán del Sur.



Afirmó que Vietnam constituye actualmente uno de los países más importantes en la política exterior de su país. Extendió su agradecimiento a la nación indochina por ser uno de los primeros países en reconocer la independencia de Sudán del Sur y apoyar su adhesión a la ONU. Especialmente, desde 2014, Vietnam ha desplegado fuerzas para participar en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), lo que fue valorado altamente por el Gobierno y la población local.



En cuanto a la cooperación bilateral, Monday Semaya Kumba propuso fortalecer la cooperación en esferas como economía, comercio, agricultura, educación y formación, petróleo, ciencia y tecnología e intercambio pueblo a pueblo. También sugirió incrementar el intercambio de delegaciones, y fortalecer el apoyo mutuo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los foros multilaterales. Expresó su deseo de visitar Vietnam en el próximo tiempo.



En el encuentro. Foto: VNA



Por su parte, el embajador Nguyen Nam Duong informó al canciller sursudanés sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y los logros de desarrollo socioeconómico de Vietnam luego de 40 años de renovación (Doi Moi).



El diplomático vietnamita abogó por robustecer aún más los nexos en sectores como economía, comercio e inversión, desarrollando así las relaciones bilaterales de manera práctica y efectiva en el próximo tiempo./.