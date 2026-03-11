Suben los precios de la gasolina en Vietnam desde el 10 de marzo

Numerosos medios del transporte acuden a cargar combustible a la gasolinera Petrolimex n.° 111 (comuna de My Tho, provincia de Dong Thap). (Foto: VNA)

A partir de las 23:45 del 10 de marzo, los precios de los combustibles en Vietnam registraron un aumento tras la decisión conjunta de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas de aplicar medidas de gestión que combinan el uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles con el ajuste de las tarifas internas.



Esta decisión es una respuesta a la compleja evolución de los precios internacionales del petróleo y las fluctuaciones del tipo de cambio VND/USD, y se toma cumpliendo con las normativas vigentes.

La medida busca mantener una diferencia razonable entre la gasolina biológica E5RON92 y la gasolina mineral RON95 para fomentar el uso de biocombustibles y asegurar el equilibrio de intereses entre los actores del mercado.



En consecuencia, el Fondo de Estabilización se utilizará con los siguientes niveles: 4.000 VND por litro (un dólar equivalente a 26 mil VND) para gasolina biológica y gasolina sin plomo; 5.000 VND por litro para diésel; 4.000 VND por litro para queroseno; y 4.000 VND por kilogramo para fuelóleo.



Tras la aplicación del fondo, los precios minoristas máximos quedan establecidos en: gasolina E5RON92 hasta 26.570 VND por litro (aumento de 1.344 VND, equivalente al 5,33%), 2.550 VND menos que la RON95-III; gasolina RON95-III hasta 29.120 VND por litro (aumento de 2.073 VND, equivalente al 7,66%); diésel 0.05S hasta 30.717 VND por litro (aumento de 478 VND, equivalente al 1,58%); y fuelóleo 180CST 3.5S hasta 24.707 VND por kilogramo (aumento de 3.380 VND, equivalente al 15,85%).



En cambio, el precio del queroseno se reduce a un máximo de 32.385 VND por litro, es decir, 2.706 VND menos (−7,71%).



Desde comienzos de 2026, el mercado doméstico de combustibles ha registrado 12 ajustes de precios. La gasolina RON95 y la E5RON92 han aumentado ocho veces y disminuido cuatro; el diésel ha subido en diez ocasiones y bajado en dos.



El Ministerio de Industria y Comercio señaló que, de no utilizarse el Fondo de Estabilización, los precios internos habrían aumentado entre un 18% y más del 34% en esta revisión.



Según la cartera, el alza de los precios internacionales del petróleo se debe principalmente a tensiones geopolíticas, incluidos los conflictos militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como entre Rusia y Ucrania, además de recortes de producción en países exportadores del Golfo debido a interrupciones en el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz y a un creciente acopio de combustibles en numerosos países.



Entre el 7 y el 10 de marzo de 2026, el precio promedio internacional de los productos refinados registró fuertes incrementos: la gasolina RON92 alcanzó 139,3 USD por barril (+26,95%); la RON95, 147,5 USD por barril (+26,97%); el queroseno, 188,2 USD por barril (+4,05%); el diésel 0,05S, 184,43 USD por barril (+20,16%); y el fuelóleo 180CST 3,5S llegó a 882,38 USD por tonelada (+41,32%)./.