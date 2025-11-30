Solidaridad Vietnam-Laos forjada a través de la lucha común y el desarrollo nacional

Vientián (VNA) – El 50º aniversario del Día Nacional de Laos no solo marca un hito importante en el proceso de construcción nacional del país, sino que también constituye un recordatorio vívido de la firme, leal y profunda solidaridad que Vietnam ha dedicado a este país vecino a lo largo de cinco décadas de cooperación, destacó un funcionario laosiano.



El ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavanh Phomvihane (Foto: VNA)



Con motivo de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos del 1 al 2 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavanh Phomvihane, conversó con la Agencia Vietnamita de Noticias sobre los principales hitos de desarrollo del país y el sincero apoyo que Vietnam ha brindado a su vecino durante los últimos 50 años.



Thongsavanh señaló que, durante las últimas cinco décadas, y especialmente a lo largo de más de 40 años de renovación, Laos ha superado desafíos significativos y ha logrado avances socioeconómicos notables. Uno de los logros más visibles es la reforma educativa, pues el analfabetismo, que afectaba anteriormente al 70 % de la población, ha sido prácticamente erradicado, sentando una base esencial para el desarrollo nacional.



La infraestructura y la industria también han registrado progresos importantes. En los primeros años, incluso la Carretera Nacional 13 —el principal eje norte-sur del país— permanecía sin pavimentar en gran parte. En la actualidad, una red vial integral conecta provincias y distritos, mientras que el acceso a la electricidad se ha expandido de manera notable en todo el territorio. Estas mejoras, afirmó, reflejan de forma vívida la transformación de Laos.



En materia de política exterior, Laos mantiene relaciones diplomáticas con más de 140 países y cuenta con más de 40 misiones en el extranjero. La diplomacia de Partido a Partido se ha ampliado a más de 100 partidos políticos en más de 80 países, y los intercambios pueblo a pueblo se han fortalecido. Pese a los desafíos económicos y financieros, Laos sigue comprometido con el desarrollo sostenible.



Con esta ocasión, Thongsavanh expresó su profunda gratitud a la comunidad internacional, especialmente a Vietnam, por su apoyo leal, desinteresado y significativo desde los primeros días de la nación laosiana. La asistencia de Vietnam, subrayó, ha contribuido de manera vital a la construcción y el desarrollo del país.



Respecto a la próxima visita del secretario general To Lam, la primera que realiza a Laos en este cargo, señaló que tiene un significado especial, ya que ayudará a fortalecer la relación especial entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



La visita tiene lugar cuando ambos países se preparan para importantes acontecimientos políticos, como el XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV). Durante su estancia, To Lam también asistirá a los actos conmemorativos por el 50º Día Nacional de Laos, un evento que celebra los notables avances del país, respaldados en gran medida por Vietnam.



En un contexto regional y global complejo, el canciller laosiano enfatizó que reforzar la cooperación, la conectividad y la integración es esencial. Se espera que durante la visita ambos países impulsen su gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral, además de explorar nuevas orientaciones estratégicas para un desarrollo sostenible.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, reafirmó el ministro, Vietnam y Laos siempre han estado hombro con hombro tanto en las luchas por la independencia como en sus procesos de construcción y desarrollo nacional. El Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos de 1977 sigue siendo un pilar jurídico histórico que ha dado forma a una relación bilateral rara y ejemplar. Hoy, cuando aumentan las incertidumbres globales, consolidar aún más este vínculo especial es aún más vital, pues genera beneficios prácticos para ambos pueblos y contribuye a la paz, estabilidad y desarrollo regional y mundial./.