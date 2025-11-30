Solidaridad Cuba-Vietnam rebasa pruebas del tiempo

La Habana (VNA)- Las relaciones de amistad y solidaridad especial entre Cuba y Vietnam han rebasado las pruebas del tiempo y se han convertido en un ejemplo dentro de las relaciones internacionales.



El vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, doctor Ruvislei González Saez, en la entrevista. (Fuente: VNA)



Así lo destacó en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), con motivo del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960-2025), el vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, doctor Ruvislei González Saez, quien afirmó también que durante los últimos 65 años, la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral se han consolidado y fortalecido constantemente.



Cuba no vaciló en apoyar a Vietnam en todo momento y con todas sus capacidades, rememoró. Señaló además que al Comandante en Jefe Fidel Castro no le importaron los peligros de la guerra y fue el único líder extranjero que llegó hasta las zonas liberadas de las provincias vietnamitas de Quang Tri y Quang Binh en momentos difíciles.

González Saez resaltó que Vietnam tampoco vaciló ni se doblegó ante sanciones externas y continuó apoyando a Cuba en situaciones complejas.



Las relaciones especiales y fraternas entre los Partidos, Gobiernos, Ejércitos y Pueblos de ambos países están forjadas en sentimientos verdaderos y no importa la distancia geográfica, ni el tiempo, enfatizó.



Las seis últimas décadas de relaciones entre Cuba y Vietnam han sido un ejemplo de que es posible un Nuevo Paradigma Socioeconómico Internacional en el que los Estados puedan promover la cooperación y solidaridad y no los conflictos y sanciones, comentó.



Estos 65 años de relaciones han sentado las bases para profundizar aún más la relación bilateral integral y contribuir al desarrollo común de ambos pueblos mediante proyectos concretos en diversos campos como la biotecnología, las energías renovables y la producción de arroz, comentó.



Vietnam ofrece grandes experiencias a Cuba desde el punto de vista teórico y práctico para que la nación caribeña pueda avanzar en una nueva etapa, apreció.



Según Ruvislei, es necesario seguir fortaleciendo la cooperación bilateral de forma integral y ampliándola a nuevas áreas donde ambas partes puedan acumular experiencia para llevar la relación a un nuevo período más efectivo y práctico.



Evaluó que existen numerosas áreas potenciales que ambas partes deben explorar, promoviendo así la cooperación económica y comercial en beneficio de los pueblos de ambos países./.