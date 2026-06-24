Sistema de detección de drones en fase de prueba en Aeropuerto Internacional de Da Nang

Da Nang (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Da Nang inició hoy una prueba piloto de seis días de un nuevo sistema de monitoreo de vehículos aéreos no tripulados (VANT), diseñado para detectar y rastrear drones y otros dispositivos aéreos no autorizados que puedan representar un riesgo para la seguridad operacional.

Instalado en el centro de operaciones del aeropuerto, el sistema es capaz de detectar, identificar y seguir de forma automática la actividad de drones dentro del área aeroportuaria. Durante el período de pruebas, las autoridades evaluarán su precisión de detección, el alcance operativo y la capacidad de seguimiento de objetivos.

Los resultados previstos servirán como base para el desarrollo y perfeccionamiento de soluciones a largo plazo orientadas a reforzar la seguridad del espacio aéreo y garantizar la continuidad segura de las operaciones de vuelo en el principal aeropuerto del centro de Vietnam.

La iniciativa se enmarca en un contexto de recientes incidentes con drones no autorizados en las proximidades del aeropuerto, que han provocado interrupciones en las operaciones aéreas. A comienzos de este año, se detectó la presencia de varios dispositivos aéreos en zonas restringidas y corredores de aproximación, lo que obligó a las aeronaves a modificar sus operaciones para preservar la seguridad.

El director del Aeropuerto Internacional de Da Nang, Phan Kieu Hung, subrayó que la seguridad constituye la máxima prioridad del sector aeronáutico y la base de su desarrollo sostenible. Asimismo, instó a las unidades y al personal a identificar de forma proactiva los riesgos, reportar incidentes y anticiparse a posibles amenazas antes de que generen accidentes o interrupciones.

Paralelamente a las medidas tecnológicas, el aeropuerto trabaja en coordinación con las autoridades locales para reforzar las campañas de concienciación pública sobre las normas de seguridad aérea.

También ha propuesto a las fuerzas militares y policiales intensificar las inspecciones y la vigilancia con el fin de prevenir y sancionar el uso ilegal de drones, así como otras prácticas de riesgo como el uso de punteros láser, el lanzamiento de globos o la utilización de fuentes luminosas de alta intensidad que puedan afectar la seguridad de los vuelos./.