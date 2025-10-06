Sismo de magnitud 4,9 sacude provincia vietnamita de Quang Ngai

Hanoi (VNA) – Un terremoto de magnitud 4,9 sacudió la comuna de Mang But, en la provincia central de Quang Ngai, informó el Centro de Alerta de Terremotos y Tsunamis del Instituto de Geofísica de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam.



En la comuna de Mang But, provincia central de Quang Ngai (Foto: VNA)

El sismo ocurrió a la 1:28:42 de la madrugada (hora local) del 5 de octubre, con un nivel de riesgo de desastre de grado 1. Según la Decisión No. 18/2021/QD-TTg del Primer Ministro, este nivel se aplica cuando se registra un movimiento telúrico de intensidad 5 a 6 en cualquier punto de Vietnam. Este tipo de terremotos puede causar daños menores e impactos limitados en la población y las propiedades, y pueden ser gestionados con relativa facilidad.



La misma zona experimentó cuatro temblores consecutivos más pequeños el mismo día, con magnitudes de entre 3,4 y 4,3, todos clasificados con riesgo de desastre de nivel 0. En semanas anteriores también se habían registrado varios temblores dispersos, incluido uno de magnitud 4,5 el 11 de septiembre, evaluado con nivel de riesgo 1.



De acuerdo con Nguyen Xuan Anh, director del Centro de Alerta de Terremotos y Tsunamis, desde 2021 se han registrado cientos de sismos en Quang Ngai (zona que antes formaba parte de la provincia de Kon Tum), la mayoría en el antiguo distrito de Kon Plong. Algunos han provocado fuertes sacudidas. El más intenso hasta la fecha fue un terremoto de magnitud 5,0 al mediodía del 28 de julio de 2024./.