Singapur brinda ayuda de emergencia a residentes afectados por inundaciones en provincia norvietnamita de Tuyen Quang

Hanoi (VNA) – La Autoridad de Gestión de Desastres y Diques de Vietnam, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, recibió el 25 de octubre ayuda de emergencia de Singapur destinada a apoyar a las personas afectadas por las recientes tormentas e inundaciones en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang.



Representantes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam reciben el envío de ayuda en el aeropuerto de Noi Bai. (Fuente: congthuong.vn)



Los suministros - que incluyen mantas térmicas y kits de higiene personal - fueron proporcionados por el Ministerio de Defensa de Singapur y otras organizaciones a través de la Embajada de Singapur en Vietnam y del Centro Regional de Coordinación Humanitaria (RHCC).



La ayuda se está enviando en dos lotes: el primero llegó al Aeropuerto Internacional de Noi Bai al mediodía del 25 de octubre, mientras que el segundo se espera en los próximos días.



Durante la ceremonia de entrega, el embajador de Singapur en Vietnam, Jaya Ratnam, hizo entrega oficial de los suministros de socorro a Nguyen Van Tien, subdirector de la Autoridad de Gestión de Desastres y Diques de Vietnam.



Una vez completada la recepción de ambos envíos, todos los artículos serán trasladados a Tuyen Quang para su distribución entre los residentes locales en las zonas afectadas por el desastre.



Con anterioridad, la Cruz Roja de Singapur había donado un paquete de ayuda valorado en 50.000 dólares singapurenses (unos 38.500 USD) a la Cruz Roja de Vietnam, con el fin de apoyar las labores de emergencia en las provincias de Cao Bang, Thai Nguyen, Lang Son y Nghe An.



Hasta el 24 de octubre, las embajadas y organizaciones internacionales han entregado o prometido un total de casi 9,4 millones de dólares en asistencia para las localidades afectadas por los tifones Bualoi y Matmo./.