Sin reportes de afectados vietnamitas en medio de crisis en Oriente Medio

Hanoi (VNA) – Las misiones diplomáticas vietnamitas en el Golfo Pérsico han confirmado que no se han registrado víctimas connacionales ni daños materiales en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio que podría derivar en una guerra regional integral.

El humo se eleva después de que un misil iraní impactara el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU. en Manama, Bahréin, el 28 de febrero de 2026. Foto: AA/VNA

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Oriente Medio y el Norte de África el 2 de marzo (hora local), embajadores vietnamitas en estas zonas afirmaron que están siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos y que han implementado medidas integrales para garantizar una protección ciudadana oportuna y eficaz.

Según la Embajada de Vietnam en Catar, la comunidad connacional en el país cuenta con unas 500 personas. Hasta las 16:00 del 2 de marzo (hora local), la embajada no había reportado víctimas ni daños materiales entre los compatriotas.

La misión diplomática ha mantenido un estrecho contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar y las autoridades locales pertinentes para obtener información oficial y emitir con prontitud una alerta de seguridad a la comunidad. Se han difundido ampliamente alertas y directrices de seguridad a través del sitio web de la embajada y las redes sociales para ayudar a la comunidad vietnamita a mantenerse informada y tomar medidas preventivas.

La embajada también ha instado a los ciudadanos vietnamitas a registrarse y actualizar su información personal para facilitar la protección ciudadana y la posible evacuación en caso de emergencia. Se han revisado y actualizado los planes de contingencia y evacuación para garantizar la preparación ante cualquier escenario de crisis. En caso de emergencia, los ciudadanos vietnamitas en Catar pueden contactar con la línea directa de protección ciudadana de la embajada al +974 77088920 o por correo electrónico a vietnamembassy.doha@gmail.com. Mientras tanto, la Embajada de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó que hay más de 4.000 vietnamitas en este país, y que todos se encuentran a salvo. Sin embargo, 84 pasajeros y seis tripulantes vietnamitas quedan varados en los EAU y han solicitado asistencia a la embajada.

En medio de la creciente complejidad de los acontecimientos en materia de seguridad, la embajada sigue de cerca la situación, manteniendo los canales de comunicación y proporcionando alertas tempranas a la comunidad. Se han publicado avisos de seguridad en redes sociales, como Facebook y WhatsApp, junto con actualizaciones periódicas sobre la situación regional.

La embajada ha recomendado a los ciudadanos vietnamitas que se mantengan alerta, se preparen para posibles escenarios adversos, eviten las zonas de alto riesgo y mantengan la calma. También está implementando medidas para garantizar la seguridad de su sede y su personal, a la vez que actualiza los planes de protección ciudadana y evacuación en caso de emergencia. La línea directa de protección ciudadana de la embajada en los EAU es +971 50 129 9789.

En Kuwait, donde viven y trabajan cerca de 200 ciudadanos vietnamitas, la Embajada de Vietnam confirmó que no se habían reportado víctimas ni daños materiales hasta las 16:00 del 2 de marzo (hora local).

La embajada ha seguido emitiendo avisos a la comunidad. En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactar con la embajada al +965 9975 8155 o al +965 2531 1450.

La misión diplomática del país indochino en Arabia Saudita, acreditada simultáneamente ante Baréin y Omán, indicó que, hasta la tarde del 2 de marzo, no había recibido informes de ciudadanos vietnamitas afectados por el conflicto en estos países. Aproximadamente 6.000 ciudadanos vietnamitas residen y trabajan en estas tres naciones.

La embajada ha instado a los ciudadanos a cumplir estrictamente las leyes y directrices de las autoridades locales, limitar los viajes innecesarios y preparar de forma proactiva planes de seguridad para ellos y sus familias. En caso de emergencia, los ciudadanos vietnamitas pueden contactar con la embajada en Arabia Saudita al +966 114547887 o al +966 595731500, o por correo electrónico a vnemb.sa@mofa.gov.vn./.