Siete ONG recibieron certificado de mérito por sus aportes al desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - Siete organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras recibieron el certificado de mérito del Primer Ministro vietnamita por sus contribuciones al desarrollo socioeconómico del país, así como su prevención y control de la COVID-19 en el periodo 2020-2022.



Se trata de The Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI/EE. UU.), Fred Hollow Foundation (FHF/Australia), Fredrich-Ebert-Stiftung (FES/Alemania), Giving It Back To Kids (GIBTK/EE. UU.), Good Neighbors International (GNI/Corea del Sur), The VinaCapital Foundation (VCF/EE. UU.) y World Vision International (WVI/EE. UU.).



En esta ocasión, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (UOAV) entregó el certificado de mérito de su Presídium a 30 ONG.

Durante su intervención, la presidenta de UOAV, embajadora Nguyen Phuong Nga, agradeció y valoró las contribuciones de las ONG extranjeras, que se han unido al gobierno y al pueblo vietnamitas en el proceso de reducción de la pobreza y desarrollo económico, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.



Tanto Nguyen Phuong Nga como el embajador Ha Kim Ngoc, vicecanciller y presidente del Comité de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras, expresaron su esperanza de seguir recibiendo el apoyo de las ONG, y se comprometieron a que sus agencias estén al lado y creen condiciones favorables para las operaciones de ONG en Vietnam.



En una conferencia que revisó la implementación del programa nacional para fortalecer la cooperación y movilizar la ayuda no gubernamental extranjera para el período 2019-2025, celebrada por UOAV el mismo día, el vicepresidente y secretario general de VUFO, Phan Anh Son, quien también es vicepresidente del Comité de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras, afirmó el importante papel de las ONG extranjeras en la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y la integración internacional de Vietnam.



A lo largo de los últimos tres años, se han implementado más de cinco mil proyectos y subvenciones en áreas de necesidad de Vietnam, con un valor de desembolso que supera los 650 millones de dólares./.