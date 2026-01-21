Sesiona segunda jornada oficial del XIV Congreso Nacional del PCV

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) continúa hoy su segunda jornada de trabajo oficial, con debates sobre los documentos de esta magna cita.

La sesión de la mañana fue dirigida por el presidente Luong Cuong en nombre del Presídium, mientras la sesión vespertina fue presidida por Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV.

Las intervenciones se centraron en los contenidos clave de los documentos del Congreso y en cuestiones importantes de interés para el pueblo, los cuadros y militantes partidistas. El ambiente del debate fue dinámico, franco y democrático.

La sesión vespertina fue presidida por Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV. Foto: VNA

El Presídium valoró altamente las ponencias y las opiniones responsables, reflexivas y cargadas de inteligencia de los delegados participantes; al mismo tiempo, orientó a la Subcomité de Documentos a revisar y asimilar las aportaciones pertinentes con vistas a perfeccionar el borrador de los documentos que se someterán a la decisión del Congreso.

En cuanto a las propuestas concretas y de carácter específico, el Presídium las recopilará, asimilará y sometirá al Comité Central del PCV del XIV mandato para su consideración y concreción en resoluciones temáticas y programas de acción para su implementación, así como para perfeccionar el contenido de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.