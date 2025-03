Sesiona reunión 43 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam inició hoy en esta capital su 43 reunión, bajo la presidencia del titular del Legislativo, Tran Thanh Man.



Durante su discurso de apertura, Thanh Man informó que la cita se llevará a cabo durante dos días y medio. Se trata de la primera reunión después de que la Asamblea Nacional y el Comité Permanente hayan reorganizado la estructura de las agencias parlamentarias. Durante la cita que se efectuará los días 10 y 11 y el 14 de marzo, los legisladores examinarán el proyecto de enmiendas y complementos a varios artículos de la ley sobre la calidad de productos, el proyecto de ley revisada de ferrocarriles, y los borradores de leyes relativas a la protección de datos personales, el estado de emergencia y la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Además, el Comité Permanente discutirá un proyecto de resolución sobre la interpretación de los criterios para "organizaciones del Partido y de masas limpias y fuertes" según lo estipulado en la ley sobre emulación y recompensa.



Los participantes también analizarán los proyectos de ley referentes al impuesto a los consumos especiales, el impuesto a las ganancias corporativas y la gestión del capital estatal y la inversión en empresas.



También emitirán opiniones sobre la reducción de la renta de la tierra en 2024 y la promulgación de un decreto gubernamental al respecto, además de la revisión de la novena reunión extraordinaria de la AN.



En cuanto a las actividades de supervisión, los legisladores revisarán el informe sobre la resolución de las opiniones y aspiraciones de los ciudadanos en febrero de 2025.



"En el contexto de que estamos decididos a alcanzar el objetivo de crecimiento superior al 8% en 2025, y lograr con éxito el Plan de Desarrollo Socioeconómico 2021-2025, las disposiciones de estos proyectos de ley son de suma importancia, ya que pueden convertirse en palancas para impulsar el desarrollo y permitir que nuestra economía alcance rápidamente los objetivos establecidos", subrayó Thanh Man.



Indicó que, en el futuro, la carga de trabajo de las comisiones parlamentarias será grande, con mayores exigencias y responsabilidades. En particular, las nuevas tareas relacionadas con la revisión, estudio y modificación de la Constitución de 2013 y las leyes relacionadas, conforme a las Conclusiones No. 126-KL/TW y la Resolución No. 127-KL/TW del Buró Político y el Secretariado del Partido Comunista.



Informó que, en abril, el órgano rector del Parlamento podría realizar varias sesiones para reorganizar la administración a nivel local conforme a la Conclusión No. 127-KL/TW, asegurando el cumplimiento del cronograma trazado. Se prevé que el noveno período de sesiones parlamentarias se inaugure antes de lo habitual (a principios de mayo). Por lo tanto, los temas a presentar en ese evento deben ser considerados por el Comité Permanente en abril.



En este contexto, el Plan y la propuesta para las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares para el período 2026-2031 deben completarse en marzo para ser presentados al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam en abril, agregó./.