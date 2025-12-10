Sesiona Foro de Cooperación Laboral Vietnam - Alemania

Berlín (VNA)- El viceministro del Interior de Vietnam Vu Chien Thang enfatizó que la cooperación laboral entre el país y Alemania es complementaria y mutuamente beneficiosa.

El viceministro del Interior de Vietnam Vu Chien Thang y la delegación vietnamita en sesión de trabajo con la parte alemana. (Foto: VNA)





Chien Thang realizó estas declaraciones en el Foro de Cooperación Laboral entre Vietnam y Alemania, celebrado el 9 de diciembre en Leipzig por el Ministerio del Interior de Vietnam, en colaboración con el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania (BMAS) y las autoridades de Leipzig. El evento formó parte de las actividades conmemorativas del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



El Viceministro señaló que Vietnam se encuentra actualmente en un período de "población dorada", con 101,8 millones de personas hasta el mes de noviembre, de las cuales el 68% están en edad de trabajar. La fuerza laboral vietnamita, conocida por su diligencia, adaptabilidad y sólidas competencias profesionales, sienta las bases para la cooperación en materia de movilidad laboral cualificada.



Destacó que Vietnam entra en una nueva fase de desarrollo basada en la transformación digital, la reforma institucional y una mayor integración global. En 2025, Vietnam implementará importantes reformas administrativas, optimizando el gobierno en todos los niveles hacia un modelo que “sirva al pueblo y facilite el desarrollo”.



Chien Thang reiteró la postura constante de Vietnam de priorizar la calidad sobre la cantidad en la cooperación laboral internacional. Vietnam se compromete a enviar trabajadores altamente cualificados que cumplan con los estrictos requisitos de Alemania, especialmente en competencias profesionales, disciplina laboral, preparación cultural y dominio del alemán.



Introdujo el concepto de “ciclo de circulación de recursos humanos”, enfatizando que los trabajadores vietnamitas en Alemania no solo contribuyen a la economía alemana, sino que también adquieren conocimientos industriales modernos. A su regreso, estos trabajadores constituyen un valioso recurso para el desarrollo de Vietnam y puentes a largo plazo de amistad bilateral.



También en el foro, representantes de ambas partes debatieron temas clave que afectan a la cooperación, como la concesión de licencias a empresas de consultoría de formación profesional, la formación en alemán B1-B2, la orientación cultural, el reconocimiento acelerado de las cualificaciones vietnamitas, los modelos de reparto de costes entre las autoridades alemanas y las empresas receptoras, y la garantía de una integración justa y la protección de los trabajadores.



La reducción de intermediarios y el desarrollo de canales de contratación transparentes se destacaron como esenciales para una contratación justa.



La secretaria de Estado de BMAS, Leonie Gebers, y el vicealcalde de Leipzig, Clemens Schülke, elogiaron la calidad de los trabajadores vietnamitas y se comprometieron a una estrecha coordinación para aprovechar al máximo la nueva Ley de Inmigración Cualificada de Alemania, creando condiciones favorables para que los trabajadores vietnamitas trabajen y se integren al país anfitrión.



Ambas partes acordaron fortalecer los vínculos entre las instituciones de formación y las empresas, afirmando que la cooperación laboral es un pilar cada vez más importante de la Asociación Estratégica Vietnam-Alemania./.