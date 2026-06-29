Séptimo Hospital de Campaña de nivel 2 recibe Medalla de la ONU para Operaciones de Paz

Hanoi (VNA)- El séptimo Hospital de Campaña de Nivel 2 de Vietnam ha sido distinguido con la Medalla de las Naciones Unidas (ONU) para el mantenimiento de la paz, un reconocimiento que marca un importante hito en el cumplimiento de su tarea dentro de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS).

El mayor general Junhui Wu, comandante de la Fuerza Militar de la UNMISS, entrega el certificado de la Medalla de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz al comandante del hospital. (Fuente: qdnd.vn)

La ceremonia de entrega de la condecoración se celebró en las instalaciones del séptimo Hospital de Campaña de Nivel 2, en Bentiu, Sudán del Sur.



Durante su intervención, el mayor general Junhui Wu, comandante de la Fuerza Militar de la UNMISS, destacó que Vietnam figura entre los países mejor valorados por su contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU desde el despliegue de su primer Hospital de Campaña de Nivel 2 en Bentiu en 2018.



A lo largo de siete años de presencia ininterrumpida en Sudán del Sur, los hospitales de campaña vietnamitas han demostrado un alto nivel de profesionalismo, excelencia médica y un firme espíritu de servicio, dijo, y resaltó que el séptimo Hospital de Campaña de Nivel 2 ha continuado esa trayectoria mediante aportes concretos tanto al funcionamiento de la misión como al apoyo a la comunidad local.



El comandante señaló que este reconocimiento corresponde al esfuerzo colectivo de todo el personal del hospital, incluidos sus mandos, médicos, enfermeros, técnicos y especialistas en apoyo logístico.

Asimismo, elogió a sus integrantes como dignos representantes del Ejército Popular de Vietnam, destacando su disciplina, elevada competencia profesional y sentido de la responsabilidad.



Por su parte, el general de Brigada Syed Wajahat Hussain Naqvi, comandante del Sector Norte, expresó su reconocimiento por las contribuciones realizadas por el séptimo Hospital de Campaña de Nivel 2, al que calificó como un pilar fundamental del sistema de apoyo sanitario de la UNMISS.



Durante todo su despliegue, precisó, el equipo médico militar vietnamita ha prestado servicios de alta calidad, que abarcan desde consultas médicas y atención de urgencias hasta cirugías de emergencia y tratamientos especializados, contribuyendo a garantizar la atención sanitaria del personal de mantenimiento de la paz en un entorno especialmente complejo.



El oficial también destacó las actividades de cooperación cívico-militar, asistencia humanitaria y promoción de la salud comunitaria desarrolladas por el hospital.



A través de campañas de atención médica, educación sanitaria y apoyo a los grupos más vulnerables, los cascos azules vietnamitas han proyectado los valores humanitarios que caracterizan a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas entre la población de Sudán del Sur.



Durante casi un año de servicio en Sudán del Sur, el Hospital ha mantenido una atención médica y de urgencias ininterrumpida las 24 horas del día para el personal de mantenimiento de la paz, funcionarios de las Naciones Unidas y habitantes de la zona.



En ese período ha atendido a miles de pacientes, realizado con éxito numerosas intervenciones de emergencia y cirugías, ejecutado evacuaciones aeromédicas (MEDEVAC) y prestado servicios de odontología y atención médica especializada a pacientes de múltiples nacionalidades./.