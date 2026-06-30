Senado argelino apuesta por fortalecer los lazos parlamentarios con Vietnam

Argel (VNA) - El presidente del Consejo de la Nación (Senado) de Argelia, Azzouz Nasri, expresó su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones con la Asamblea Nacional de Vietnam para contribuir a una implementación más eficaz de la Asociación Estratégica entre ambos países.

El presidente del Consejo de la Nación (Senado) de Argelia, Azzouz Nasri, y el embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh (Fuente: VNA)





La declaración fue realizada durante una reunión celebrada la víspera con el embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh, quien efectuó una visita de despedida al concluir su misión diplomática.



Durante el encuentro, Azzouz Nasri destacó la solidez de la amistad tradicional entre Argelia y Vietnam, cimentada en una historia compartida de lucha contra el colonialismo, así como en los principios de solidaridad, apoyo mutuo, respeto a la soberanía y al derecho de los pueblos a la autodeterminación.



Asimismo, valoró el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en los últimos años, especialmente tras la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica en noviembre de 2025.



El dirigente subrayó que Argelia, bajo el liderazgo del presidente Abdelmadjid Tebboune, concede gran importancia a la implementación efectiva de este marco de cooperación mediante el fortalecimiento del diálogo político, la ampliación de los intercambios económicos, comerciales y de inversión, así como la promoción de la cooperación cultural y de los contactos entre ambos pueblos.



También resaltó la estrecha coordinación entre los dos países en foros regionales e internacionales sobre asuntos de interés común.



Por su parte, Tran Quoc Khanh reafirmó que Vietnam otorga gran importancia al desarrollo de la Asociación Estratégica con Argelia y manifestó su interés en ampliar la cooperación en sectores con amplio potencial, como la agricultura, la industria, la cultura, el comercio y la inversión, con el objetivo de seguir consolidando las relaciones bilaterales.



Ambas partes expresaron su satisfacción por la coincidencia de sus posiciones respecto a numerosos asuntos regionales e internacionales y acordaron mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros multilaterales.



En el ámbito parlamentario, Azzouz Nasri manifestó su deseo de profundizar la cooperación con la Asamblea Nacional de Vietnam, especialmente mediante el intercambio de delegaciones y experiencias legislativas, el fortalecimiento de la coordinación en foros parlamentarios regionales e internacionales y la promoción del papel de los Grupos Parlamentarios de Amistad como puente para estrechar los vínculos entre ambos países./.