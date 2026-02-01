Seminario en San Petersburgo analiza resultados del XIV Congreso del PCV

Moscú (VNA) – Autoridades y expertos de la ciudad rusa de San Petersburgo celebraron un seminario para analizar los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y conmemorar el 96 aniversario de su fundación (3 de febrero).



El evento, organizado el 31 de enero por el Comité de Relaciones Exteriores del gobierno de San Petersburgo, contó con la participación de funcionarios locales, académicos especializados en Vietnam, representantes empresariales y una nutrida delegación vietnamita encabezada por la primera secretaria de la Embajada de Vietnam en Rusia, Mai Nguyen Tuyet Hoa.



En su intervención, el subjefe del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Vyacheslav Kalganov, destacó la importancia del XIV Congreso para todas las instituciones que trabajan con Vietnam en la ciudad.

El subjefe del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Vyacheslav Kalganov, (centro) en el seminario. (Foto: VNA)





Este evento político es decisivo para toda la vida social de Vietnam y su rumbo de desarrollo en los próximos cinco años e incluso más allá, afirmó.



Por su parte, la diplomática Mai Nguyen Tuyet Hoa leyó un mensaje del embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, quien agradeció la organización oportuna del seminario y el mensaje de felicitación enviado por la ciudad al Congreso. La carta subrayó el significado especial del evento, que traza una nueva visión estratégica e inicia una era de desarrollo con orientaciones renovadas, incluyendo la meta de un crecimiento económico de al menos el 10%, convertir a Vietnam en un país de ingresos medianos altos para 2030 y en uno desarrollado de altos ingresos para 2045.



El mensaje también recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar al reelegido secretario general del PCV, To Lam, y que el contacto telefónico de alto nivel posterior al Congreso profundizó aún más la asociación estratégica bilateral.



Durante el seminario, representantes de ambas partes presentaron ponencias sobre el papel de los congresos partidistas en el desarrollo de Vietnam, la política hacia los vietnamitas en el extranjero y el fortalecimiento de la gran unidad nacional. Los académicos rusos mostraron especial interés por la política exterior de Vietnam y su estrategia de priorizar la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como motores clave para el desarrollo nacional.



El profesor Andrey Vassoevych, director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Pedagógica Estatal Herzen, citó las palabras del secretario general To Lam sobre la tarea urgente de construir un Partido íntegro y fuerte, luchando resueltamente contra la corrupción.



Esta lucha contra un enemigo interno es precisamente la fuerza del Partido Comunista de Vietnam para reafirmar su posición como fuerza rectora del país, aseveró.



Por su parte, el subjefe del Comité de Relaciones Étnicas y Política Migratoria de San Petersburgo, Aleksey Silkin, reconoció la madurez de la comunidad vietnamita local, que se registró oficialmente ante el comité en 2025. Silkin afirmó que la cooperación con Vietnam es una prioridad máxima para San Petersburgo, y que el estudio de los documentos del Congreso ayuda a identificar factores clave para Vietnam, relacionarlos con los objetivos de la ciudad y construir conjuntamente una hoja de ruta para lograr metas bilaterales.



Los organizadores anunciaron planes para celebrar seminarios temáticos al menos cada dos meses, posiblemente en el Centro Cultural de Vietnam inaugurado en 2025 en la Universidad Herzen, para continuar el intercambio sobre las estrategias de desarrollo de Vietnam en ciencia, tecnología, cultura y trabajo de masas. El XIV Congreso y sus resultados serán un tema transversal en la activa agenda de cooperación de San Petersburgo con Vietnam durante 2026./.