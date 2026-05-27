Semana Internacional de la Música de Hue reunirá a artistas de varios países en junio

El vicepresidente del Comité Popular de Hue Tran Huu Thuy Giang habla en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

La ciudad vietnamita de Hue acogerá del 13 al 18 de junio de 2026 la “Semana Internacional de la Música de Hue 2026”, un evento que reunirá a destacados expertos y compañías artísticas nacionales e internacionales.



Durante una rueda de prensa, el vicepresidente del Comité Popular municipal Tran Huu Thuy Giang destacó que el programa, concebido con un formato abierto y orientado a la comunidad, ofrecerá actividades gratuitas tanto para los residentes de esta antigua capital vietnamita como para los visitantes.



Según explicó, el evento contribuirá a crear un nuevo espacio dedicado a la música contemporánea, con un enfoque creativo y humanista.



Considerada una auténtica “fiesta” de luz y sonido, la Semana Internacional de la Música contará con la participación de ocho compañías de arte tradicional y contemporáneo procedentes de Vietnam, Francia, España, Japón y Corea del Sur, entre otros países. El público podrá disfrutar de una combinación de danza, pop, flamenco, coreografía y moda.



Entre las actuaciones más destacadas figuran los espectáculos de la compañía de danza Hervé Koubi, de Francia; los sonidos pop alternativos de la banda francesa OJOS; y las apasionadas melodías latinas del grupo flamenco español LAS MIGAS.



De acuerdo con Hoang Viet Trung, director del Centro de Conservación de Monumentos de la Ciudad Imperial de Hue, el acontecimiento no solo constituye un espacio de intercambio cultural, sino también un importante punto de encuentro musical dentro del Festival de Hue 2026.



El funcionario señaló además que el evento representa un paso estratégico para convertir a Hue en una ciudad de festivales emblemática de Vietnam.



Se espera que el Festival de Hue 2026 contribuya a promover ampliamente la imagen de la población local y la riqueza cultural de la antigua capital, además de impulsar el turismo y el desarrollo socioeconómico sostenible basado en los valores patrimoniales de la ciudad.



Bajo el lema “Patrimonio cultural con integración y desarrollo”, el Festival de Hue 2026 se desarrollará a lo largo de todo el año con numerosas actividades y culminará el 31 de diciembre de 2026 con una celebración de cuenta regresiva para dar la bienvenida al Año Nuevo 2027./.