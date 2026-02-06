Semana de Moda Ao dai se celebrará en Londres en septiembre

Hanoi (VNA)- La Semana de la Moda Ao Dai (Ao dai Fashion Week London 2026) se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Londres, Reino Unido, marcando la primera vez que el traje tradicional de Vietnam se presenta en un escenario internacional con las colecciones de diseñadores nacionales.



Las tres mejores concursantes de Miss Turismo Vietnam lucen vestidos tradicionales vietnamitas (Ao dai), diseñados por el diseñadora Lan Huong, en el evento. (Foto: Comité Organizador)

Este evento se enmarca dentro de la Semana de la Moda de Londres y transmite el mensaje "A Runway of Heritage, A Future of Style" (Una pasarela de patrimonio, un futuro de estilo), informó el Comité organizador durante una rueda de prensa celebrada el 3 de febrero en Hanoi.



La actividad cuenta con el patrocinio de la Embajada de Vietnam en el Reino Unido y el apoyo de diversas organizaciones internacionales, especialmente el Comité Estatal para los vietnamitas en el extranjero. Es una iniciativa de diplomacia cultural de gran escala que reúne a diseñadores, artistas y la comunidad vietnamita en Europa, junto con socios internacionales.



Según el Comité organizador, la Semana de la Moda Ao Dai Londres 2026 incluirá desfiles de moda, presentando colecciones de diseñadores vietnamitas de renombre. Además, el evento organizará un desfile de Ao Dai en emblemáticos puntos turísticos de Londres para rendir homenaje al traje vietnamita como un patrimonio vivo.

En el marco de la semana, se efectuará una exposición de artesanía vietnamita que mostrará productos como tejidos brocados, seda, cerámica, pintura popular, sombreros cónicos y artículos ecológicos, siendo una parte esencial del evento.



También se llevará a cabo una exposición de gastronomía vietnamita, con platos emblemáticos como “pho” (sopa de fideos con carne de res), “banh mi” (bocadillo vietnamita) y “nem cuon” (rollo de primavera), que ofrecerán una experiencia cultural de Vietnam en el corazón de Londres.



El proyecto tiene cinco objetivos principales: internacionalizar el Ao dai en el escenario de la moda de Londres, conectar la cultura vietnamita con la moda mundial, promover la participación de la comunidad vietnamita en el exterior, presentar productos artesanales sostenibles, y llevar a cabo un proyecto de diplomacia cultural bajo el patrocinio de las autoridades vietnamitas.



Nguyen Viet Trieu, presidenta de la Asociación de Mujeres Vietnamitas en Europa, destacó que Londres es el espacio ideal para llevar a cabo esta iniciativa comunitaria de gran envergadura, reafirmando el espíritu de unidad de los vietnamitas en todo el mundo en la promoción de la imagen del país indochino.



El artista nacional Vuong Duy Bien opinó que el Ao Dai puede convertirse en un producto cultural creativo representativo de Vietnam y contribuir al fortalecimiento de la diplomacia cultural entre Vietnam y el Reino Unido.



La doctora Dang Bich Lien, presidenta de la Asociación Cultural del Ao Dai de Vietnam, valoró positivamente esta iniciativa, destacando que llevar el traje al ámbito creativo internacional permite que el valor del patrimonio vietnamita sea reconocido plenamente.



Con el mensaje constante del Ao Dai de Vietnam - suave pero fuerte, tradicional pero creativo, los organizadores esperan que este evento se convierta en una marca global, con futuras ediciones en ciudades como París y Milán./.