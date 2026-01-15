Una semana de cine dedicada a conmemorar el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales para la Asamblea Nacional (6 de enero de 1946) y el próximo XIV Congreso Nacional del Partido se celebrará en la provincia norteña de Bac Ninh, informó el Departamento de Cine de Vietnam.



Semana de cine conmemorará el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales y el XIV Congreso Nacional del Partido



El 17 de enero, representantes de equipos de rodaje, directores y actores asistirán a la ceremonia inaugural y participarán en encuentros con el público, con el objetivo de ampliar el alcance social de la actividad y promover los valores del cine revolucionario vietnamita en la vida cultural del país.



Las películas seleccionadas para las proyecciones públicas incluyen obras galardonadas con los premios Loto de Oro y Loto de Plata en el 24.º Festival de Cine de Vietnam. Estas producciones destacan por su amplio impacto social, su fuerte atractivo para el público y su buen desempeño en taquilla, además de cumplir elevados estándares de calidad artística y valor ideológico.



Además de las proyecciones organizadas en Bac Ninh, diseñadas específicamente para la semana de cine, el departamento se coordinará con los organismos pertinentes para difundir una serie de películas financiadas por el Estado en todo el país, principalmente a través de programas de cine móvil.



Un representante del Departamento de Cine señaló que, mediante una cuidadosa selección de filmes de alta calidad artística, contenido humanista y valor de entretenimiento saludable, la semana de cine busca promover valores culturales positivos, reflejar de forma vívida la vida social, la historia y las tradiciones nacionales, satisfacer la demanda del público de disfrute cultural y espiritual, y crear un ambiente festivo en vísperas de importantes acontecimientos políticos del país. /.