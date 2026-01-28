Sello distintivo del XIV Congreso del PCV es la solidaridad y el alto nivel de consenso

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) no solo consolida una base para la estabilidad política, sino que también establece objetivos revolucionarios de crecimiento, otorgando una “misión poderosa” al secretario general To Lam para abrir una nueva era de reforma administrativa, desarrollo de la economía digital y consolidación de la posición del país en la escena internacional.



Enzo Sim Hong Jun, investigador de historia y defensa del sudeste asiático, en la entrevista (Foto: VNA)



En una entrevista concedida a la corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Malasia, Enzo Sim Hong Jun, investigador de historia y defensa del sudeste asiático, hizo tal valoración y destacó que el sello distintivo del Congreso es la solidaridad y el alto nivel de consenso dentro del liderazgo.



El reducción de la duración de la magna cita partidista en comparación con ediciones anteriores demuestra un espíritu de unidad y apoyo a las agendas propuestas. Esta base de estabilidad tiene un significado estratégico, ya que genera confianza en los inversores y garantiza la continuidad de las políticas, especialmente en el mantenimiento de un entorno empresarial abierto, la simplificación de trámites y la continuación de una política exterior flexible pero firme.



De acuerdo con el analista, el XIV Congreso Nacional del PCV ha fijado objetivos económicos ambiciosos para el período 2026-2030 y una visión hacia 2045. El compromiso de mantener una tasa de crecimiento anual del 10% se considera factible gracias a las fuertes reformas administrativas y económicas. El objetivo de Vietnam de convertirse en un país de ingresos medios-altos para 2030 también tiene un significado especial, ya que coincide con el centenario de la fundación del Partido.



El investigador valoró la simplificación del aparato de gobernanza y la fusión de ministerios y agencias gubernamentales para mejorar su eficiencia operativa. Vietnam también está transitando de un modelo intensivo en mano de obra hacia una economía del conocimiento, digital, verde y circular, garantizando el desarrollo sostenible. El sistema educativo se orienta a apoyar la innovación, mientras que el desarrollo de infraestructura estratégica ayuda a impulsar el comercio y fortalecer el papel de Vietnam como centro logístico regional.



En el plano internacional, el XIV Congreso Nacional del PCV reafirma la posición de Vietnam como una potencia media influyente, que amplía proactivamente la cooperación con los países del Sur Global, el BRICS, China y Rusia. El país indochino continúa desempeñando un papel clave en el mantenimiento de la seguridad marítima en el Mar del Este, impulsando la pronta finalización del Código de Conducta (COC) en esa zona y contribuyendo a la seguridad alimentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Según Enzo, el XIV Congreso Nacional del PCV es un hito en el pensamiento estratégico que, con estabilidad política y una hoja de ruta de reformas decididas, acerca a Vietnam al objetivo de convertirse en una nación desarrollada, próspera y con una mayor responsabilidad hacia la paz y la estabilidad regional y mundial./.