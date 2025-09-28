Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, escribió el artículo “SEGURIDAD PÚBLICA POPULAR POR EL PARTIDO Y EL PUEBLO”, en el cual resalta el desempeño, las hazañas y la contribución de esta fuerza a la protección del Partido, el pueblo y el régimen socialista.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. Foto: Thong Nhat - VNA

A continuación, la Revista Ilustrada de Vietnam (VNP) les presenta el texto íntegro del artículo:

SEGURIDAD PÚBLICA POPULAR POR EL PARTIDO Y POR EL PUEBLO

El mandato de la VII Asamblea del Partido de la Seguridad Pública Central (2020-2025) se ha consolidado como un período exitoso, dejando huellas significativas en los 80 años de historia de surgimiento, lucha, maduración y desarrollo de la fuerza de la Seguridad Pública Popular.

Durante estos cinco años, el panorama mundial y regional estuvo marcado por transformaciones rápidas, amplias y complejas, con fenómenos imprevistos y sin precedentes. En el ámbito interno, múltiples dificultades y desafíos, desde desastres naturales y pandemias hasta la ruptura de cadenas de suministro, la competencia comercial internacional y las políticas fiscales, han impactado de manera considerable el desarrollo socioeconómico. No obstante, con una voluntad firme, bajo el liderazgo sabio y acertado del Comité Central del Partido y del Buró Político, y con el respaldo unánime del pueblo, nuestro país se ha enfocado en acelerar y avanzar con determinación en el proceso de renovación, destacándose la profunda reorganización y racionalización de la estructura del aparato político; la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles; y la reconfiguración del espacio de desarrollo socioeconómico. Como resultado, hemos logrado superar en gran medida las dificultades y obstáculos, cumpliendo e incluso superando las metas y objetivos establecidos por el XIII Congreso Nacional del Partido, en los cuales la fuerza de la Seguridad Pública Popular ha desempeñado un papel fundamental y digno de reconocimiento.

El Comité del Partido de la Seguridad Pública Central y toda la fuerza de Seguridad Pública Popular han sido ejemplares y pioneros en la implementación de la Resolución del XIII Congreso del Partido. En particular, ha sido considerado como “estandarte de vanguardia” en la materialización de la Resolución 18 del Comité Central del Partido sobre “continuar renovando y reorganizando la estructura del aparato político hacia la racionalidad, eficiencia y efectividad”.

La función de asesoría estratégica al Partido y al Estado en materia de seguridad política y orden público ha alcanzado un nuevo nivel. La seguridad, la soberanía territorial y la posición política del país se han defendido con firmeza, generando avances positivos en el orden y la seguridad social, así como un punto de inflexión en la gestión y gobernanza de la seguridad. Todo ello ha creado un entorno de paz, seguridad y estabilidad para la población en todos los rincones de la patria. El Comité del Partido de la Seguridad Pública ha dirigido con éxito el cumplimiento esencial del objetivo de construir una fuerza de Seguridad Pública Popular “verdaderamente transparente, sólida, regular, de élite y moderna, capaz de responder a las exigencias y misiones en la nueva coyuntura”, tal como lo estipula la Resolución N.º 12 del Buró Político, del 16 de marzo de 2022. La transformación digital, la superación de los efectos de desastres naturales y la erradicación de viviendas precarias y deterioradas han sido también logros destacados de la fuerza de la Seguridad Pública Popular durante la VII Asamblea del Partido de la Seguridad Pública Central. Estos resultados no solo constituyen una prueba elocuente de la lealtad absoluta de la fuerza de la Seguridad Pública Popular hacia el Partido, la Patria y el Pueblo, sino que además proporcionan una base práctica, cimentan fundamentos sólidos, generan motivación e inspiran a todo el sistema político para seguir adelante.

Al apegarse y desplegar de manera efectiva las directrices y políticas del Partido en materia de protección de la seguridad nacional, la fuerza de la Seguridad Pública Popular ha desempeñado un papel central y fundamental en la salvaguarda del principio de “armonía interna y estabilidad externa”. Con ello, Vietnam se ha consolidado entre los países más pacíficos y seguros del mundo, atrayendo a amigos y socios internacionales a establecer relaciones de amistad y cooperación económica con nuestro país. Al mismo tiempo, la fuerza de la Seguridad Pública ha sabido anticipar oportunamente las nuevas tendencias y problemas emergentes en las relaciones internacionales, así como asimilar experiencias, tecnologías y conocimientos avanzados de la humanidad, contribuyendo a que el Partido formule políticas adecuadas para la construcción y el desarrollo nacional.

Bajo el liderazgo del Partido, la fuerza de la Seguridad Pública ha cumplido con excelencia su papel de primera línea en la prevención y el control de la pandemia de la COVID-19, logrando al mismo tiempo la hazaña de establecer la Base de Datos Nacional sobre la Población, lo que marca una nueva etapa en la gestión de la seguridad y el orden público en dirección moderna, reduciendo al máximo los trámites administrativos y creando las mayores facilidades para la ciudadanía y las empresas. La delincuencia ha sido contenida y reducida de manera sostenida año tras año; cada vez más comunas libres de drogas y barrios ejemplares en seguridad y orden social se multiplican en todo el país; la seguridad vial y la prevención de incendios han registrado avances notables, contribuyendo tanto al desarrollo como al fortalecimiento de una sociedad ordenada, disciplinada, segura y saludable. Todo ello ha generado una vida más feliz para la población, con mayores garantías de seguridad humana.

La cooperación internacional en materia de seguridad y orden, junto con la colaboración en defensa, se ha convertido en un pilar fundamental en las relaciones de Vietnam con numerosos países. La activa participación en las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como en operaciones internacionales de rescate y auxilio; y la confianza política derivada de los resultados de la cooperación en seguridad y orden han creado condiciones favorables para ampliar y desarrollar la cooperación en diversos ámbitos, contribuyendo a “ganar más amigos y reducir adversarios”, y consolidando unas relaciones de Vietnam con otros países cada vez más profundas, integrales y eficaces.

La imagen de los cuadros y combatientes de la Seguridad Pública Popular, siempre presentes en los puntos críticos, difíciles y peligrosos, entregándose para proteger la vida y los bienes del pueblo; en todo momento y en todo lugar con el espíritu de “cuando el pueblo lo necesita, allí está la policía”, ha reflejado la eficacia en el estudio y seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, así como la implementación de las Seis Enseñanzas del Tío Ho a la Seguridad Pública Popular. De este modo, se refuerza el lazo de unidad y vínculo de sangre entre la Seguridad Pública y el pueblo, consolidando la postura combativa de la seguridad popular, estrechamente vinculada a la defensa de todo el pueblo, sobre la base de “postura de defensa basada en el apoyo de las masas”, y fortaleciendo la confianza ciudadana en el Partido, el Estado y el régimen socialista.

Tras un mandato lleno de hitos, logros casi épicos, avances decisivos y un pensamiento renovador de gran audacia, el Comité del Partido de la Seguridad Pública Central ha conducido a toda la fuerza de la Seguridad Pública Popular a “superarse a sí misma” por el Partido y por el pueblo, alcanzando un crecimiento excepcional y una madurez firme, reafirmando sólidamente su papel como “espada afilada” y “escudo de acero” en la defensa del Partido, del pueblo y del régimen socialista, encarnando de manera ejemplar las cualidades del policía revolucionario.

El mandato de la VIII Asamblea del Partido de la Seguridad Pública Popular, correspondiente al período 2025-2030, se desarrolla en un momento en el que todo el país inicia una nueva era: la era del desarrollo próspero y poderoso, colmada de oportunidades y ventajas esenciales, aunque también enfrentando múltiples dificultades y desafíos. Los nuevos acontecimientos en la situación mundial y regional, así como las cuestiones de seguridad tanto tradicionales como no convencionales, junto con una serie de cuestiones propias de la época, inciden de manera directa y multifacética en la construcción y el desarrollo nacional, incrementando la complejidad de los retos. Las fuerzas hostiles y reaccionarias tratan de aprovechar al máximo las fisuras y deficiencias inherentes a la etapa inicial de funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles y la implementación reciente de las resoluciones del Partido, con el propósito de sabotear, tergiversar, sembrar división y socavar la unidad interna. Incluso, estas fuerzas buscan por todos los medios obstaculizar y boicotear el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido.

Nuestro Partido asume sobre sus hombros la histórica responsabilidad de liderar a todo el Partido, al pueblo y al ejército para llevar a cabo con éxito dos objetivos estratégicos de 100 años bajo el liderazgo del Partido, 100 años desde la fundación del país, y para que, a mediados del siglo XXI, nuestro país se convierta en un país desarrollado con altos ingresos. El objetivo supremo y coherente en la actualidad es “paz y estabilidad; desarrollo rápido y sostenible; y mejora integral de la vida del pueblo”, para que la población viva verdaderamente en Independencia, Libertad y Felicidad. La fuerza de la Seguridad Pública Popular debe ser una de las fuerzas clave en la materialización de estos objetivos.

Las exigencias y tareas de construcción y defensa de la Patria en la nueva etapa revolucionaria plantean una responsabilidad profundamente honrosa para la fuerza de la Seguridad Pública Popular. En cualquier circunstancia, esta debe mantener una lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo; mantener un vínculo estrecho con el pueblo; interiorizar y aplicar la máxima de que “el pueblo es la raíz”, siendo el pueblo el centro y sujeto de toda política, de toda labor en seguridad y orden. Siempre debe impregnar y concretar la consigna: “La Seguridad Pública Popular sacrifica su vida por la Patria y sirve al pueblo”. Asimismo, debe seguir ocupando la vanguardia en los movimientos de gratitud y reconocimiento, en la construcción de escuelas, en la atención médica y en la asistencia al pueblo, especialmente a los pobres y a las comunidades étnicas en regiones remotas.

El objetivo supremo del trabajo de garantía de la seguridad y el orden en el período venidero debe orientarse a renovar con firmeza el pensamiento y elevar el nivel de todas las esferas de acción, con la determinación de alcanzar no solo el mantenimiento de un entorno pacífico y estable, la preservación de la seguridad y el orden, y la construcción de una sociedad disciplinada, segura y saludable, sino también, a través de esa labor, contribuir de manera decisiva a generar, impulsar y aprovechar las oportunidades, creando todas las condiciones favorables para el cumplimiento exitoso de los objetivos estratégicos del Partido. La protección de la seguridad y el orden debe convertirse en cimiento para el éxito de un desarrollo sostenible y de alta calidad.

Es necesario anticipar y evaluar con precisión la situación, combinando de manera armónica y estrecha lo tradicional con lo moderno; fortalecer la protección del Partido, del régimen socialista y del pueblo, evitando absolutamente cualquier estado de pasividad o sorpresa. Se debe concentrar la atención en la identificación y la defensa firme de la seguridad en los nuevos espacios y ámbitos (soberanía digital nacional, seguridad de la economía fronteriza, ciberseguridad, protección de la información y seguridad de los datos en el proceso de transformación digital). Al mismo tiempo, se requiere una estrecha coordinación con el Ejército Popular, la diplomacia y los distintos organismos, sectores y localidades, a fin de mantener un entorno pacífico y estable en cualquier circunstancia.

Continuar reduciendo de manera sostenible la delincuencia, construyendo comunas y barrios libres de criminalidad y de drogas, estableciendo así la base para la edificación de modelos de unidades administrativas de carácter socialista. Forjar una sociedad ordenada, disciplinada, segura y saludable; consolidar el espíritu de “supremacía de la ley” y la conciencia de cumplimiento legal en la ciudadanía; y fortalecer la seguridad humana en aras de la vida pacífica y feliz del pueblo.

Ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad y orden, creando de manera proactiva cinturones de seguridad que permitan afrontar de manera eficaz los desafíos y amenazas a la seguridad y a los intereses nacionales con antelación, desde la distancia y más allá de las fronteras territoriales; establecer una red de seguridad interconectada dentro y fuera del país. Incrementar la contribución de la fuerza de la Seguridad Pública Popular en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, garantizando que los intereses nacionales, los intereses del pueblo y los derechos legítimos de los ciudadanos estén siempre protegidos allí donde se encuentren.

Centrarse en la construcción de un Comité del Partido de la Seguridad Pública Central transparente, sólido, integral, ejemplar y a la vanguardia; fortalecer las organizaciones del Partido subordinadas, especialmente las de base, dotándolas de alta capacidad combativa. Construir una fuerza de Seguridad Pública verdaderamente revolucionaria, regular, de élite y moderna.

Impulsar un salto cualitativo en el desarrollo de una industria de seguridad autosuficiente, resiliente, dual y moderna, que sirva como base para incrementar el potencial en materia de seguridad y orden, respondiendo a las exigencias y misiones, al tiempo que se participa activamente en el desarrollo socioeconómico del país.

Por encima de todo, el Comité del Partido de la Seguridad Pública Central y toda la fuerza de Seguridad Pública Popular deben continuar reafirmando su papel ejemplar y de vanguardia en la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido y de las resoluciones estratégicas del mismo, mediante resultados y productos concretos, con un espíritu de atreverse a pensar, hacer, innovar y crear por la causa común.

El Partido, el Estado y el pueblo depositan una confianza absoluta en la fuerza de la Seguridad Pública Popular. Aprovechando la tradición de 80 años de construcción, lucha y maduración, y los destacados logros del mandato 2020-2025, en el futuro el Comité del Partido de la Seguridad Pública Central y toda la fuerza de la Seguridad Pública Popular seguramente alcanzarán nuevas victorias y éxitos, seguirán creando hitos y avances en todas las áreas de trabajo, y llevarán a cabo de manera efectiva el tema de la VIII Asamblea del Partido de la Seguridad Pública Central: “Siguiendo las enseñanzas del Tío Ho – Renovar el pensamiento – Elevar el conocimiento – Regular y moderno – Por el Partido y por el pueblo”./.