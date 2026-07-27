Segunda pista del aeropuerto de Long Thanh estará terminada en septiembre de 2026

El sistema de transporte interno del aeropuerto de Long Thanh se está construyendo a un ritmo acelerado. Foto: Cong Phong - VNA

Tras 14 meses de obras, la construcción de la segunda pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, ubicado en la ciudad sureña de Dong Nai, ha completado prácticamente los trabajos de pavimentación con hormigón de cemento de la pista y las calles de rodaje.



Según informó hoy la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV), el contratista ha desplegado cientos de trabajadores y equipos para concluir las obras restantes, con el objetivo de finalizar el proyecto a finales de septiembre de 2026.



El consorcio constructor ya ha reunido todos los materiales necesarios y acelera la ejecución del sistema de drenaje, las vías de servicio y las estructuras de hormigón que permitirán completar la infraestructura.



A partir de agosto comenzará la instalación del sistema de iluminación y de los equipos operativos de la segunda pista.



El Aeropuerto Internacional de Long Thanh contará con dos pistas de aterrizaje y despegue.



La primera ya fue concluida, equipada y sometida a vuelos de prueba desde diciembre de 2025. La segunda, de cuatro kilómetros de longitud y 75 metros de ancho, se construye en paralelo a la primera. Ambas estarán preparadas para recibir aeronaves comerciales de última generación.



Según la ACV, el aeropuerto se levanta sobre una superficie de cinco mil hectáreas en el distrito de Long Thanh, perteneciente a la ciudad de Dong Nai, con el propósito de convertirse en un centro regional de conexión aérea.



El proyecto se encuentra actualmente en su fase final. Las obras de las vías de acceso, el sistema de suministro de combustible y las plataformas de estacionamiento de aeronaves están prácticamente concluidas, mientras que los trabajos se concentran ahora en la terminal de pasajeros, la red vial interna y otras infraestructuras aeronáuticas esenciales.



De acuerdo con el cronograma previsto, el aeropuerto iniciará las pruebas operativas de los equipos de la terminal a partir de septiembre de 2026 y se espera que entre en funcionamiento comercial en diciembre del mismo año./.