Sector turístico de Vietnam mostró señales de prosperidad en 2024

Hanoi (VNA) En 2024, el sector del turismo de Vietnam se consideró un punto brillante en el panorama socioeconómico del país. Con muchas actividades importantes organizadas a nivel nacional e internacional, la industria sin humo ha logrado muchos objetivos impresionantes en términos de visitantes e ingresos, convirtiéndose en un sector económico clave que contribuye al desarrollo socioeconómico nacional y al crecimiento del país.

* Cumplimiento de los objetivos fijados

En 2024, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo apoyó activamente a las localidades para resolver cuestiones de mecanismos y políticas, y se centró en desarrollar el turismo con productos y servicios profesionales únicos, procedimientos convenientes, precios competitivos y un entorno limpio, hermoso y seguro. Gracias a ello, Vietnam continúa reafirmando su posición como un destino seguro y amigable en el mapa turístico regional y mundial.

El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, afirmó que el año 2024 se realizó con éxito del programa de promoción cinematográfica en Estados Unidos con el tema "Vietnam - Nuevo destino para el mundo del cine", que recibió un gran reconocimiento de los cineastas internacionales.

Después del evento se firmaron muchos acuerdos de cooperación y se espera que al menos cinco equipos de filmación internacionales vengan a la nación indochina en los tiempos próximos.Además, Vietnam organizó muchos eventos de promoción turística en China, países europeos y Rusia.

En particular, Vietnam fue sede de la Primera Conferencia Internacional sobre Turismo Rural en Hoi An y organizó el Año Nacional del Turismo en Dien Bien, promoviendo así el crecimiento del turismo en indicadores como el número de visitantes, los ingresos, los servicios de alimentos y bebidas.El programa "Los vietnamitas viajan a Vietnam - Vietnam me encanta" también se implementó ampliamente. Además, los modelos turísticos creativos, inteligentes y sostenibles, tales como “Hanoi - Ven a amar”, “Da Nang - Fuente de felicidad”, “Quang Ninh – sonríe a Ha Long”, “Ciudad Ho Chi Minh - Verde en cada viaje”, han contribuido a enriquecer la imagen del turismo nacional.

La directora del Departamento de Turismo de Hanoi, Dang Huong Giang, destacó que el desarrollo de nuevos productos turísticos basados en las fortalezas de la ciudad es una máxima prioridad. Dijo que las rutas turísticas de calidad, que aportan un gran valor experiencial, ayudarán a aumentar la satisfacción del cliente y atraerán a los turistas para que regresen a los destinos turísticos.

Para mantenerse al día con la tendencia de la transformación digital, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo actualizó la aplicación turística nacional "Vietnam Travel" y ha desarrollado una plataforma de gestión y negocios turísticos digitales. También se despliega el sistema de boleto electrónico y explicaciones multimedia.

En particular, Vietnam ha implementado una política de concesión de visas electrónicas a ciudadanos de todos los países, con un período de estadía temporal de hasta 90 días, junto con una expansión unilateral de la exención de visa y un aumento del período de estadía temporal a 45 días, creando condiciones favorables para los turistas internacionales.

En 2024, las llegadas de viajeros internacionales alcanzaron casi 17,5 millones, para un aumento de 38,5 millones en comparación con 2023. Además, los visitantes nacionales se estiman en 110 millones, para un aumento interanual de 1,6%, y los ingresos totales de los turistas se estiman en alrededor de 33,6 mil millones de dólares (un aumento del 23,8%). Vietnam continúa siendo elegido en los Premios Mundiales de Viajes (World Travel Awards) como destino turístico líder de Asia, destino patrimonial líder de Asia y destino natural líder en la región.

* Convertir el turismo en un sector económico clave

Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, el objetivo de esa industria en 2025 es recuperarse completamente como antes de la epidemia de COVID-19, recibir entre 22 y 23 millones de visitantes internacionales y entre 120 y 130 millones de visitantes nacionales, además de mantener una tasa de crecimiento del turismo nacional del 8 -9% anual.

El sector también pretende contribuir entre el 6% y el 8% del PIB con unos ingresos de entre 39,2 y 42 mil millones de dólares y crear 5,5 millones de puestos de trabajo, incluidos 1,8 millones de empleos directos.Para 2030, el turismo se esforzará por convertirse en un sector económico clave, desarrollándose hacia un crecimiento verde, recibiendo 35 millones de visitantes internacionales y 160 millones de viajeros nacionales.

Según Ha Van Sieu, subdirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, para lograr el objetivo de crecimiento, la industria seleccionará mercados basándose en criterios como la exención de visa, conexiones de vuelo convenientes, alto potencial de crecimiento y calidad. Al mismo tiempo, la industria también necesita coordinarse con las partes relevantes para resolver los problemas institucionales y la inversión en el desarrollo turístico.

La industria turística vietnamita espera el apoyo de las agencias representativas de Vietnam en el extranjero para maximizar las oportunidades y el potencial, mejorando la posición del país en el ámbito internacional. Además de eso, se fortalecerán las conexiones y se organizarán eventos del "Día/Semana de la Cultura Vietnamita" en el extranjero para promover la cultura, el turismo y la cooperación deportiva. La industria también explotará los medios digitales para divulgar la cultura vietnamita y cooperará con las principales plataformas de medios internacionales para construir una imagen de Vietnam próspera y rica en identidad.

Además, la industria del turismo se centrará en expandir mercados clave, desarrollar nuevos productos como el turismo de conferencias (MICE) y el turismo de golf, mejorar la calidad de los recursos humanos y promover la aplicación de la tecnología digital en la gestión y construcción de productos, con el objetivo de convertir el turismo en un sector económico clave de Vietnam./.