Sector pesquero vietnamita prevé exportaciones por valor de 11,5 mil millones de dólares en 2026

Hanoi (VNA)- La exportación de productos acuícolas de Vietnam podría alcanzar unos 11,5 mil millones de dólares en 2026, dijo hoy Tran Dinh Luan, director general del Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera, durante una conferencia para revisar el desempeño de 2025 y definir las tareas el sector para este año.



Foto de ilustración. (Foto: VNA)

Según Dinh Luan, para 2026, el sector aspira a una producción total de más de 10 millones de toneladas, un 0,6 % más que en 2025. Del total, se espera que la pesca de captura alcance unos 3,75 millones de toneladas, un 2,1% menos, mientras que la acuicultura se proyecta en 6,25 millones de toneladas, un 2,2% más.



Este año, detalló, el sector pesquero vietnamita continuará reduciendo la pesca de captura, a la vez que expandirá la acuicultura de forma sostenible y resiliente al clima para mejorar la competitividad.



Puntualizó además la intención de avanzar de una mentalidad productiva a una economía pesquera, y del crecimiento de valor único a un desarrollo integrado de valor múltiple.



Además de expandir la producción, agregó, el sector fortalecerá los sistemas de monitoreo ambiental y alerta temprana, reforzará el control de enfermedades, expandirá la acuicultura de alta tecnología y de recirculación, reducirá las emisiones y mejorará la eficiencia en el uso del agua.



También se reforzarán los controles de seguridad alimentaria en toda la cadena de valor para satisfacer las necesidades tanto del consumo interno como de la exportación.



En la pesca de captura, apuntó, el sector revisará y clasificará los puertos pesqueros y las zonas de fondeadero por escala y función, así como su capacidad para cumplir con los requisitos de gestión de buques, trazabilidad y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



Se evaluará la capacidad de los puertos pesqueros designados para recibir buques, gestionar los desembarques y supervisar las capturas, y se introducirán modelos piloto de puertos pesqueros inteligentes vinculados a la transformación digital en la gestión pesquera.



El departamento también asesorará sobre una mejor gestión de las cuotas de pesca, reducirá gradualmente el número de buques pesqueros y acelerará la transición de los pescadores hacia medios de vida alternativos, abandonando las prácticas que perjudican los recursos marinos y el medio ambiente.



Según el Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera, la producción total de productos acuícolas en 2025 alcanzó los 9,95 millones de toneladas, un 3% más que en 2024. La pesca de captura representó 3,83 millones de toneladas, equivalente al 99,8% del nivel de 2024, mientras que la producción acuícola alcanzó los 6,1 millones de toneladas, un 5,1% más. El volumen de negocio de las exportaciones de productos del mar se estimó en más de 11 mil millones de dólares, un aumento del 12,7% interanual./.