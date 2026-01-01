Sector agrícola y ambiental de Vietnam supera sus metas en 2025

Hanoi (VNA)- El año 2025 concluye con resultados sobresalientes en el sector agrícola y ambiental, a pesar de las turbulencias económicas globales.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha informado que el sector ha cumplido y superado las 9 metas establecidas por el Gobierno, sentando una base sólida para la siguiente fase de desarrollo.



En particular, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector alcanzó aproximadamente entre 3,7% y 3,92%. El valor de las exportaciones de productos agrícolas, forestales y acuícolas llegó a 70 mil millones de dólares, superando la meta de 65 mil millones, con un superávit comercial superior a 20 mil millones.



Los indicadores sociales y ambientales también mejoraron, como el hecho de que el 80% de las comunas alcanzaron el estándar de “nueva zona rural”, la cobertura forestal alcanzó el 42,03%, el 95% de los residuos sólidos urbanos se procesaron conforme a los estándares, y la tasa de pobreza disminuyó entre 0,8 y 1 punto porcentual.



La producción agrícola se ha mantenido estable, con un fuerte enfoque hacia la agricultura verde. El sector cultivó 312.734 hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong, alcanzando una producción de alimentos de 48,09 millones de toneladas. La ganadería produjo 8,7 millones de toneladas de carne y cerca de 21,4 mil millones de huevos, cubriendo la demanda interna. La producción acuícola alcanzó 9,78 millones de toneladas, con un valor de exportación cercano a los 11 mil millones de dólares.



El sector forestal también desempeñó un papel clave, con exportaciones de madera y productos forestales que superaron los 18 mil millones de dólares. Los ingresos por servicios ambientales de los bosques ascendieron a 143,6 millones de dólares. En total, el sector mantiene más de 2.500 cadenas de valor de productos agrícolas y más de 174.000 hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica, lo que refleja la tendencia hacia el desarrollo sostenible de la agricultura.



Se ha implementado una reorganización eficiente en la estructura del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, reduciendo 25 de los 55 puntos de contacto y reorganizando las unidades hacia una estructura más compacta y eficiente.



El Ministerio también ha promulgado varios documentos legales y ha reducido trámites administrativos, creando un entorno más favorable para los ciudadanos y las empresas.



La digitalización y la aplicación de tecnologías han avanzado considerablemente. El sector ha proporcionado 277 servicios públicos en línea, construido un centro de datos común y ha integrado 61 millones de parcelas de tierra en la base de datos nacional. Se han implementado modelos de agricultura inteligente y automatizada, mejorando la eficiencia de la producción.



Entre 2021 y 2025, el sector apoyó a 90.000 hogares pobres con viviendas y lanzó 292 proyectos de estabilización de la población en áreas de difícil acceso, contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza sostenible.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha mejorado la eficacia en la gobernanza, integrando la supervisión de recursos y el medio ambiente a través de plataformas digitales. La protección de la salud pública, la conservación de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas han logrado resultados positivos.



En 2026, el sector continuará enfrentando desafíos derivados del cambio climático y la contaminación ambiental. El objetivo es mejorar la gestión de los recursos naturales, proteger el medio ambiente y desarrollar una agricultura sostenible. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se concentrará en 7 áreas clave, desde la reforma administrativa y el desarrollo de una agricultura verde hasta la mejora de la calidad de los pronósticos de desastres naturales./.